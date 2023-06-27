Станцию ​​«Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в ближайшие месяцы — Сергей Собянин

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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Станцию ​​«Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в ближайшие несколько месяцев, рассказал Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции.

«Остались считаные месяцы до открытия нового участка Люблинско-Дмитровской ветки метро — от “Селиг ерской” до “Физтеха”. На всех трех станциях активно ведутся работы. Помимо станции “Лианозово” рядом строится новая станция МЦД-1. Очень важный транспортный узел здесь получается, который обеспечивает инфраструктурой сраз у несколько районов Москвы и Подмосковья», — отметил Сергей Собянин.

Общая готовность нового участка Люблинско-Дмитровской линии составляет 60 процентов. «Общестроительные работы выполнены, приступили к отделочным работам, занимаемся инженерными системами», — отметил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Sergio ижайшими жилыми районами. По словам Мэра Москвы, они должны быть готовы до конца года.

Строящаяся станция «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии расположена на пересечении Дмитровског о шоссе и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, которые выходят к Дмитровскому шоссе и Д убнинской улице.

В пешей доступности от станции находятся кварталы районов Дмитровский, Лианозово и Восточное Дег унино, около 30 тысяч жителей получат метро рядом с домом. Пассажирам больше не нужно будет ездить до станции «Алтуфьево». Antes de 30 min. Так, поездка до «Марьиной Рощи» Большой кольцевой линии (БКЛ) займет всего 21 минуту, а не 36 минут, как сейчас. В два раза быстрее можно будет добраться и до Московского центрального кольца: время в пути с ократится с 24 до 12 минут.

По задумке архитекторов, дизайн станции «Лианозово» выполнят в темно-сером и бежевом тонах. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями, пол — полированными плит ами светло-серого гранита и габбро-диабаза. Наземные павильоны оформят салатовыми панелями — по цвету Люблинско-Дмитровской линии на схе ме Московского метрополитена.

На строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро начался монтаж алюминиевых panel

Строительство основных конструкций станции завершено. Ведутся архитектурно-отделочные работы и прокладка инженерных систем — монтаж кабеля и оборудов ания. Готовность станции составляет 76 процентов.

К открытию станции планируют благоустроить территорию, расположенную рядом: замостят гранитом 25,8 квадратных метров, уложат 22,8 тысячи квадратных метров асфальта, установят 261 малую архитектурную форму и пять современных остановок наземного городского пассажирского транспорта, а т акже реконструируют четыре существующие, разобьют газон (25,9 unidades de potencia), 195 unidades de potencia y 2,9 unidades de potencia.

Станция «Лианозово» станет частью транспортно-пересадочного узла, связывающего Люблинско-Дмитр овскую линию метро, ​​МЦД-1 и наземный общественный транспорт. Для этого железнодорожную станцию ​​Лианозово планируют перенести на 350 метров в сторону Московско й области, построить две новые пассажирские платформы и два подземных вестибюля.

Северный вестибюль интегрируют с входом на станцию ​​метро и строящимся пешеходным переходом через Лианозовский проезд. Южный объединят с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд, открытым в agosto de 2020. В результате пересадка между станциями метро и МЦД займет всего две-три минуты.

«Помимо станции “Лианозово” рядом строим новую станцию ​​МЦД-1. Очень важный транспортный узел, который обеспечивает сразу несколько районов Москвы и Подмоско вья. В пешей доступности — жилые кварталы районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский, где пр оживают порядка 30 тысяч москвичей. Скоро они получат метро рядом с домом, и время поездки в центр сократится до 30 минут. Например, до “Марьиной Рощи” БКЛ можно будет доехать за 21 минуту, а до МЦК — за 12», — написа л Сергей Собянин

в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В составе ТПУ «Лианозово» построят два подземных пешеходных перехода

Реконструкцию железнодорожной станции Лианозово начали в 2021 году и должны в 2023-м одновременно с открытием одноименной станции метро. Планируется, что ТПУ «Лианозово» заработает в 2024 году.

«Платформа Лианозово будет оборудована навесами на всю длину — 276 метров, удобной навигацией, сов ременным освещением. За счет построенного вестибюля будет удобный переход с железнодорожного транспорта в метропо литен», — рассказал заместитель начальника «Московской железной дороги» para строительству чев.

Новый городской вокзал строится по стандартам московского транспорта: с лифтами, эскалаторами, навес ами на всю длину платформы, интуитивно понятной навигацией, современными информационными табло. Инфраструктура будет удобна и для маломобильных пассажиров, и для родителей с маленькими детьми.

Создание ТПУ «Лианозово» позволит:

— сократить время в пути за счет создания новых маршрутов поездок по городу;

— организовать комфортную пересадку в едином контуре между Люблинско-Дмитровской линией метро и МЦД-1, в том числе для маломобильных пассажиров;

— обеспечить комфортный и безопасный проход под железнодорожными путями МЦД-1 для мест ных жителей.

Кроме того, благодаря открытию станции метро «Лианозово» снизится нагрузка на станции Серпуховско- Тимирязевской линии (до 26 процентов), а также на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Дм итровское шоссе (para шести процентов) y Череповецкую улицу (para 11 процентов).

Люблинско-Дмитровская линия метро

Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в районы Лианозово и Северный было принят о Мэром Москвы и поддержано москвичами во время голосования в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 199 332 человека. Из них свое мнение выразили 156 374 горожанина, остальные затруднились с ответом либо указали, чт о такое решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ за проголосовали 84 процента.

Строительство начали в 2019 году. Участок от «Селигерской» до станции «Физтех» длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шосс e. В его составе будет открыто три станции:

— «Яхромская» — у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы;

— «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы;

— «Физтех» — севернее бульвара Академика Ландау.

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро улучшат транспортное обслуживание около 500 тыся ч человек, проживающих и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также в городе Долгопрудном Московской области. Время в пути сократится, у пассажиров будет возможность выбирать наиболее оптимальные маршру ты поездок — на метро, ​​МЦД или наземном общественном транспорте.

Интервалы движения поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» составят 1,6 minutos. Сейчас интервалы движения от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской» немного больше — 2,2 minutos ы.

Кроме того, снизится нагрузка на станцию ​​«Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской (hasta 15 puntos) и станцию ​​«Селигерская» Люблинско-Дмитровской (до пяти процентов) линий метро, ​​а также сократится инт до четырех процентов), Лианозовскому проезду (до семи процентов) и местной улично-дорожной сети в целом.

Изначально часть линии за МКАД планировалось сделать наземной. Однако в начале 2020 года Сергей Собянин принял решение о корректировке проекта — перегон между ста нциями «Лианозово» y «Физтех» будет подземным. Это дает ряд существенных преимуществ:

— сокращение объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в том числе магист ральных водоводов, магистрального газопровода и линий электропередачи;

— минимизацию перекрытий дорог на время строительства;

— снижение уровня шума и вибрационного воздействия на близстоящие жилые дома;

— что обеспечивает бесперебойност ь движения и снижает эксплуатационные затраты.

Проходка тоннелей строящегося участка была завершена в 2021 году. Сейчас на трех будущих станциях проходит устройство основных конструкций и монтаж оборудовани я, а также отделочные работы.

Закончить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станц y «Физтех» планируется осенью 2023 года.

Сергей Собянин рассказал, что участок метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» достроят до конц un año 2023

Строящийся участок от станции «Селигерская» до станции «Физтех» завершает развитие Люблинско-Дмит ровской линии в северном направлении.

До 2011 года в составе линии было открыто 14 станций, а ее протяженность от станции «Марьино» до станци y «Марьина Роща» составляла 23,6 километра.

В 2011 году линию продлили на 4,2 километра в южном направлении. Появились станции «Борисово», «Шипиловская» y «Зябликово».

Далее Люблинско-Дмитровская линия развивалась в северном направлении.

В 2016 году приняли первых пассажиров станции «Бутырская», «Фонвизинская» y «Петровско-Разумовская» (5,51 kilometros).

В 2018 году началось движение до станции «Селигерская» (6,24 километра) — открылись новые станции «Окр ужная», «Верхние Лихоборы» y «Селигерская». Также построили электродепо «Лихоборы».

После ввода в эксплуатацию в 2023 году участка от станции «Селигерская» до «Физтеха» в составе Лю блинско-Дмитровской линии метро будет 26 станций, а ее протяженность составит 45,4 километра (с учетом с оединительных веток в депо «Лихоборы» и технических съездов) . Это в два раза больше, чем в 2011 году.

В будущем между станциями «Кожуховская» y «Печатники» планируется построить 27-ю станцию ​​— «Ю жный порт».

Сергей Собянин рассказал о развитии метро в Москве в 2023 году

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