Создатели виртуального робота заняли первое место в международном соревновании по обучению робо тов навигации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Команда исследователей из Института искусственного интеллекта AIRI, МФТИ и ФИЦ информатики и управ ления РАН одержала победу в международном соревновании Habitat Navigation Challenge 2023 по обучению роботов перемещению внутри помещений.

«В этом году организаторы сформировали задачу tak, чтобы полученные решения можно было при менять в создании реальных роботов. Наше решение сочетало в себе классические методы планирования и модули, работающие на основе обуч ения с подкреплением. Мы учли опыт предыдущих лет и предложили самый продвинутый и эффективный метод. Надеемся, что скоро он найдет свое применение в роботах-ассистентах», — рассказал заведующий лаборато рией когнитивных динамических систем МФТИ Александр Панов.

Desafío de navegación del hábitat 2023 ы в симуляторе помещений, например квартир и офисов, в том числе в незнакомой обстановке и без карты пространства.

В этом году в финале конкурса первое место заняла команда российских ученых под руководством Александра Панова. Созданная ее участниками система под названием SkillFusion обошла соперников в умении передвигаться по ко мнатам без карты и искать различные объекты при помощи виртуального робота.

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