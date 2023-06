Сергей Собянин: Благодаря новым мостам и развязкам движение по ключевым магистралям Москвы стало свободнее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2011 года в столице построено свыше 1200 километров дорог и 359 искусственных сооружений. Об этом в своем блоге рассказал Мэр Москвы.

«Московские мосты и развязки — это сложнейшие инженерные сооружения с высокой пропускной способностью. Благодаря им движение по ключевым магистралям стало ощутимо свободнее. И кроме того, развязки украшают Москву, особенно в вечернее время, когда на них зажигаются тысячи огней», — отметил Сергей Собянин.

В числе новых транспортных объектов развязки на пересечении МКАД с Рязанским, Ленинским и Мичуринским проспектами, Осташковским, Каширским, Волоколамским и Ленинградским шоссе, а также Бусиновская развязка, Карамышевский и Кожуховский мосты.

