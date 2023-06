Российские космонавты записали видеообращение в честь столетия московского спорта — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российские космонавты записали поздравление со 100-летием московского спорта с борта Международной космической станции. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в социальной сети «В Контакте».

27 июня 1923 года считают датой отсчета современной эпохи развития столичного спорта. В этот день был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Юбилей отмечают в течение всего 2023 года. Его центральным событием станет День московского спорта в «Лужниках», который назначен на 1 июля.

