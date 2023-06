Решетников: освобождение туроператоров от НДС создаст условия для снижения стоимости отдыха в стране

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании Правительства РФ во вторник, 27 июня, одобрен законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Мера начнет действовать автоматически и затронет несколько сотен крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений Президента РФ. Планируется, что мера будет действовать с 1 января 2023 года до июля 2027 года. Как отметил Председатель Правительства Михаил Мишустин, принятое решение поддержит отрасль и привлечёт ещё больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

«Учитывая, что туристский продукт в том числе состоит из транспортных услуг и размещения в гостиницах, такая мера в отношении туроператоров целесообразна. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на туроператоров, что создаст условия для снижения стоимости турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, решение Правительства поддержит туристические компании, которые сейчас продвигают новые туристические маршруты и предлагают комплексный качественный продукт на рынке.

В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом одобренный законопроект затронет несколько сотен крупных туроператоров.

По оценкам Минфина России, принятие инициативы сэкономит компаниям около 4,2 млрд рублей ежегодно. Эти средства позволят компаниям снизить стоимость турпродукта или могут быть направлены на развитие текущей деятельности.

