Рабочий визит делегации Приазовского государственного технического университета в СПбПУ

С 25 по 30 июня проходит рабочий визит делегации Приазовского государственного технического университета (ПГТУ, Мариуполь) в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Делегацию возглавил и.о. ректора Игорь Кущенко, в неё вошли проректор по научно-педагогической работе Андрей Присяжный, руководители институтов и факультетов.

В сентябре прошлого года вузы подписали договор о сотрудничестве в рамках работы XI Петербургского международного газового форума. А в октябре состоялся первый визит представителей ПГТУ в Политех.

26 июня ПГТУ и СПбПУ подписали новое соглашение о взаимодействии согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.04.2023г. № 599. Кроме этого, были подписаны договоры о реализации сетевых образовательных программ по направлению подготовки «Технология транспортных процессов»: «Цифровая логистика» (уровень образования — бакалавриат) и «Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий» (уровень образования — магистратура).

Документы подписали ректор СПбПУ Андрей Рудской и исполняющий обязанности ректора ПГТУ Игорь Кущенко.

Для нас высокая честь работать с вами и вновь восстановить и восславить ваш великий университет, который был одним из центров подготовки машиностроителей, металлургов высочайшего уровня. Греет сердце, что мы движемся в правильном направлении истории. Перед нами стоят непростые задачи, для их решения нужна слаженная, чёткая работа. Вместе мы победим , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Мы были у вас почти год назад, и за этот год многое изменилось: быстрыми темпами идёт восстановление нашего университета, закупается оборудование. 17 крупных корпусов мы восстановим уже в этом году. Многое строится заново, с новыми условиями. Огромное спасибо, коллеги, с вашей помощью мы быстро построим новый современный вуз, чтобы работать в российском образовательном пространстве , — подчеркнул и.о. ректора ПГТУ Игорь Кущенко.

Реализация новых совместно разработанных образовательных программ стартует с нового учебного года.

Это не первый опыт сетевого взаимодействия между Политехом и Приазовским государственным техническим университетом: в 2022-2023 учебном году уже запущены сетевые образовательные программы бакалавриата « Организация перевозок и управление в единой транспортной системе » по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» и «Экономика предприятия» по направлению подготовки «Экономика».

Студенты Мариуполя после успешного освоения основной образовательной программы смогут получить два диплома — СПбПУ и ПГТУ, а затем продолжить обучение в магистратуре Политеха.

В этот же день с гостями из Мариуполя встретились представители администрации СПбПУ: проректоры, руководители институтов и подразделений. Участники совещания уточнили организационные вопросы и обсудили развитие сотрудничества.

Мы продолжаем развивать двустороннее сотрудничество между нашими вузами. Политех готов оказывать всяческую помощь Приазовскому университету , — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

После этого представители ПГТУ в составе рабочих групп приступили к обсуждению конкретных вопросов с профильными экспертами Политеха. В числе рассматриваемых тем были реализация стратегии цифровой трансформации вуза и организации системы обработки и защиты информации и персональных данных, работа приемной кампании, работа научно-технического управления, деятельность Издательско-полиграфического центра, создание на базе ПГТУ инжинирингового центра и определение направлений взаимодействия с СПбПУ, обсуждение дорожной карты по взаимодействию СПбПУ с ПГТУ на 2023-2024 учебный год.

Итоги работы и планы дальнейшей совместной деятельности будут представлены в пятницу, 30 июня.

