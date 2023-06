Проекты Физтеха победили в Международной университетской премии «Гравитация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Стали известны итоги Международной университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация». Это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию значимых университетских проектов в области искусственного интеллекта и внедрение прорывных технологий в ведущие отрасли экономики страны. Три проекта МФТИ получили высокую оценку экспертов и одержали уверенную победу.

Лучшим в номинации «Инновации в образовательном процессе и подготовке кадров» признан Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию.

Также межвузовская команда, в составе которой аспирант МФТИ Александр Рябов, одержала победу в номинации «Прорывные научные исследования и разработки». Экспертами высоко отмечен совместный проект с Институтом органической химии РАН «Искусственный интеллект в химии: на пороге химии 2.0», который нацелен на интеграцию алгоритмов ИИ в экспериментальные исследования и квантовохимические расчеты для ускорения новых фундаментальных научных открытий в химии, разработки практических приложений и новых образовательных программ. По словам Александра, награда укрепила уверенность в важности продолжения исследований.

«Лично для меня участие в премии “Гравитация” стало значимым этапом в моей научной карьере. Признание работы дало дополнительную уверенность в выбранной теме и мотивацию для дальнейших исследований. Участие в мероприятии — это возможность установить ценные профессиональные связи с другими учеными, исследователями и заказчиками. Это открывает новые горизонты для моей дальнейшей научной работы.

Что касается команды, то для нас все это стало уникальным опытом междисциплинарного сотрудничества. В нашей команде молодые ученые из Сколтеха и Института органической химии РАН, а также студенты и аспиранты из МФТИ, Сколтеха, МГУ, ИТМО, ВШЭ, РХТУ, СПБГУ. Признание нашего проекта стимулировало нас на разработку новых образовательных программ, применяющих ИИ в области химии, способных усилить наш коллективный вклад в научное сообщество и образование», — прокомментировал Александр Рябов.

Также команда робофутболистов МФТИ одержала победу в специальной номинации и стала открытием года.

Узнать подробности о премии, а также посмотреть церемонию награждения можно по ссылке.

Организаторами премии выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI