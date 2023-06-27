Программа IX семинара по экономическим исследованиям по теме «Экономика и финансовый сектор России в условиях структурной трансформации»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Банк России, Российская экономическая школа и базовая кафедра Банка России в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 5 июля 2023 года проведут IX семинар по экономическим исследованиям по теме «Экономика и финансовый сектор России в условиях структурной трансформации».
Среди тем семинара:
- Динамика потенциального ВВП России.
- Антикризисная политика мегарегулятора.
- Факторы устойчивости банковского сектора.
- Совершенствование процесса принятия решений по денежно-кредитной политике.
На специальной сессии семинара состоится награждение призеров конкурса исследований студентов и аспирантов вузов, проводимого Банком России и журналом «Деньги и кредит», а победитель конкурса сделает почетный доклад.
Для участия в семинаре в онлайн формате необходимо зарегистрироваться.
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