Программа IX семинара по экономическим исследованиям по теме «Экономика и финансовый сектор России в условиях структурной трансформации»

Банк России, Российская экономическая школа и базовая кафедра Банка России в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 5 июля 2023 года проведут IX семинар по экономическим исследованиям по теме «Экономика и финансовый сектор России в условиях структурной трансформации».

Среди тем семинара:

Динамика потенциального ВВП России.

Антикризисная политика мегарегулятора.

Факторы устойчивости банковского сектора.

Совершенствование процесса принятия решений по денежно-кредитной политике.

На специальной сессии семинара состоится награждение призеров конкурса исследований студентов и аспирантов вузов, проводимого Банком России и журналом «Деньги и кредит», а победитель конкурса сделает почетный доклад.

Для участия в семинаре в онлайн формате необходимо зарегистрироваться.

