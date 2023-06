Правительство поддержало освобождение от НДФЛ региональных и местных грантов для граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

июня Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития России об освобождении региональных и местных грантов, премий для граждан от уплаты НДФЛ. Законопроект представил на заседании глава ведомства Максим Решетников.

«Обнуление НДФЛ ждут на местах. Опрос среди субъектов показал, что норма актуальна более чем для 40 регионов. Они проводят конкурсы в сфере образования, науки, культуры, в целом по общественно значимым направлениям», — заявил министр.

Предоставление налоговых льгот для региональных и местных грантов позволит получателям направить больший объем средств на реализацию своих проектов. Аналогичная норма уже действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов. Кроме того, по решению Правительства гранты ряда НКО по умолчанию не облагаются налогом, — «Большая перемена», «Движение первых», «Россия страна возможностей» и других.

«Предлагаемое нами решение позволит уравнять в правах получателей поддержки на региональном, муниципальном и федеральном уровне. Перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, на которые распространяется действие нового закона, регионы и муниципалитеты утвердят самостоятельно», — сообщил Максим Решетников.

Также от НДФЛ могут освобождаться гранты на оплату проезда до места проведения соревнований и конкурсов, питания и проживания там.

По информации, представленной почти 60 субъектами Российской Федерации в период с 2019 по 2021 годы гранты и субсидии получили более 11 тыс. человек на сумму 1,6 млрд. рублей. Подлежащий уплате налог с этих средств превышает 200 млн рублей.

Для вступления в силу документу предстоит пройти рассмотрение депутатов Государственной Думы и получить одобрение Президента. Информация об уже действующих мерах господдержки некоммерческого сектора доступна на специализированном портале АИС СОНКО.

