Правительство освободит от издержек победителей досудебных споров по интеллектуальной собственности

осудебные расходы, понесенные выигравшей стороной при рассмотрении споров Роспатентом или Минсельхозом, планируют разрешить взыскивать по итогам разбирательства, что поможет защитить интересы создателей инноваций. Соответствующий законопроект, подготовленный Минэкономразвития России, поддержан 27 июня на заседании Правительства России.

«Поправки предусматривают, что победившая сторона сможет компенсировать расходы за счет проигравшей при урегулировании спора в административном порядке в Роспатенте или Минсельхозе. Это поможет поддержать создателей уникальных инновационных решений и обеспечит правовую охрану интеллектуальной собственности в России», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Сейчас ряд споров, например, в отношении регистрации изобретений или товарных знаков должны быть рассмотрены вначале в Роспатенте в административном порядке, а потом, если у сторон спора остались претензии к принятому решению, в суде. По итогам второго этапа разбирательства, в суде, выигравшая сторона может взыскать с проигравшей свои издержки — на адвокатов, экспертизы и т. д. Однако издержки, понесенные сторонами спора при рассмотрении на первом этапе, в Роспатенте, до недавнего времени взысканы быть не могли. На это указал Конституционный суд в своем решении.

Согласно законопроекту расходы, понесенные стороной спора, рассмотренного в административном порядке, подлежат возмещению. Они могут быть взысканы с лица, которое являлось стороной спора, рассмотренного в административном порядке. То есть, если у двух компаний был спор в Роспатенте, выигравшая сторона сможет потребовать от проигравшей возмещения издержек, понесенных при рассмотрении вопроса в Роспатенте. При этом, если по результатам рассмотрения спора будет принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы будут возложены на участников спора пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Законопроект будет распространяться на случаи защиты прав, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, селекционным достижениям, товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров.

Согласно законопроекту, возмещение расходов может осуществляться либо лицом, подавшим заявление или возражение в Роспатент или Минсельхоз, либо правообладателем, чьи права оспариваются (в зависимости от того, кто выиграет в суде). Поскольку ни Роспатент, ни Минсельхоз в таких случаях не являются стороной спора, а выступают в качестве арбитров, возмещение внесудебных расходов на эти органы власти возложено быть не может.

