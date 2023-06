Политех принял участие во втором слете целевых студентов ПАО «Газпром»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Второй слет состоялся на базе ООО «Газпром Трансгаз Томск» и Томского политехнического университета. В мероприятии, которое длилось неделю, приняли участие 8 целевых студентов Политеха из ФИЗМЕХа, ИСИ и ИЭ. Студенты вуза были отобраны для участия в слете на основании лучшей успеваемости.

II слет целевых студентов ПАО «Газпром» был разбит на четыре блока: образовательный, познавательный, спортивный и развлекательный. На протяжении всей недели студенты в командах решали кейс о строительстве магистрального газопровода, посещали производственные площадки ПАО «Газпром», соревновались в мультигонке и даже отдыхали на вечеринке с играми и музыкой. В конце насыщенной недели студенты приняли участие в дне компании ООО «Газпром Трансгаз Томск» и поучаствовали в велопробеге.

По итогам II слета были определены ТОП-10 лучших студентов в индивидуальном зачете. Победителям вручила дипломы и наградила ценными призами Руководитель Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян. От СПбПУ в список лучших вошли: Денис Иващенко и Виталий Гаврилов (целевые студенты ПАО «Газпром нефть» направления «Механика и математическое моделирование», ФИЗМЕХ).

В рамках деловой программы слета прошел круглый стол «Подготовка современных кадров для нефтегазовой отрасли». Проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина выступила с докладом «Подходы к проектированию корпоративных программ для ПАО «Газпром», в рамках которого представила кейсы по разработке корпоративных образовательных программ на основе модели ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation). Ключевыми принципами проектирования таких программ стали обучение действием через проектную деятельность; построение индивидуальных траекторий обучения и особое внимание к формированию цифровых компетенций. Эти принципы уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность при разработке всех программ, реализуемых в университете, включая программы, обучение по которым проходит на экспериментальных площадках, включая ПИШ Политеха. Именно эти принципы легли в основу требований к программам различной типологии в Положении о проектировании основных образовательных программ и в собственных образовательных стандартах СПбПУ.

Для инженерной подготовки упор делается на развитие портфеля практико-ориентированных корпоративных программ с обязательным участием их индустриальных партнёров на всех стадиях разработки и реализации программ. ПАО «Газпром» системно подходит к решению вопросов подготовки кадров в рамках Программы повышения качества образования и подготовки кадров «Опорный университет». Участие в этой программе позволило Политеху разработать комплекс виртуальных моделей, создать Центр коллективного пользования «Технологии и транспорт газа» ПАО «Газпром» с современными учебными стендами компрессоров различных типов (центробежные, осевые, поршневые, винтовые и пр.), оснастить лаборатории и многое другое ,— отметила Елена Разинкина.

