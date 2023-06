Пешеходный мост свяжет три жилых комплекса в районе Очаково-Матвеевское

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На западе Москвы появится пешеходный мост, который свяжет между собой три жилых квартала в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Начать возведение моста застройщик планирует в 2024 году. Благодаря ему жители смогут быстрее и удобнее добираться до объектов социальной и транспортной инфраструктуры: поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, станции метро “Аминьевская” и станции Очаково будущего МЦД-4», — рассказал Андрей Бочкарев.

Мост поможет сократить время на дорогу и сделать путь до образовательных учреждений безопаснее, так как детям не придется пересекать проезжую часть. Пешеходный мост будет возведен за счет девелопера, который строит несколько жилых комплексов в районе Очаково-Матвеевское.

«В соответствии с планом проекта мост длиной 350 метров свяжет между собой три жилых квартала: “Новое Очаково”, “Матвеевский парк” и Vangarden», — подчеркнула Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

Кроме пешеходных и велосипедных дорожек, на мосту появятся скамейки. Также оборудуют подсветку, которая сделает вечерние прогулки комфортнее. Вместе с пешеходными бульварами жилых комплексов мост образует единое общественное пространство длиной почти два километра.

На мосту предусмотрено несколько лестниц с пандусами, так что попасть на него будет легко даже с коляской. Под мостом появится еще одна прогулочная зона — небольшой зеленый парк с местами для отдыха, где будет уютно и комфортно в любую погоду.

