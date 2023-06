Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столичном метрополитене начал курсировать поезд, посвященный 100-летию московского спорта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Это положило начало стремительному развитию спорта в городе. Мы поздравляем коллег с юбилеем и к памятной дате запускаем тематический поезд, который посвящен 100-летию московского спорта. Символично, что недалеко от станций Сокольнической линии, по которой он будет курсировать, располагаются значимые спортивные объекты столицы», — рассказал Максим Ликсутов.

Московские спортсмены неизменно составляют основу национальных команд России и вносят значительный вклад в успех страны на международной арене. История не только столичного, но и всего отечественного спорта ассоциируется с именами Льва Яшина, Валерия Харламова, Всеволода Боброва, Ирины Родниной, Николая Старостина и Эдуарда Стрельцова, чей путь начинался в столице. Именно эти шесть легендарных личностей спорта стали лицами кампании празднования 100-летия московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы. Их портреты, выполненные в стиле текст-арт, можно увидеть на вагонах брендированного поезда метро.

Каждый вагон оформлен в едином стиле и посвящен спортсменам, командам, а также важных историческим спортивным событиям Москвы. По словам Максима Ликсутова, состав будет курсировать на Сокольнической линии в течение полугода.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI