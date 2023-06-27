О начале торгов ценными бумагами “28” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “27” июня 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRT_TATN-3Y-001Р-568R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-598-01481-B-001P от 25.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 26.06.2026 Торговый код RU000A106AQ7 ISIN код RU000A106AQ7 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-490 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-490-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 29.06.2023 Торговый код RU000A106FD4 ISIN код RU000A106FD4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“28” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К420 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-453-00004-T-001P от 30.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 12.07.2023 Торговый код RU000A106BT9 ISIN код RU000A106BT9 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ



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