От SEO-аудита до контент-маркетинга: на mbm.mos.ru расширили список тем для консультаций

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru появились новые темы профильных консультаций. Теперь эксперты помогают предпринимателям оценить и повысить эффективность своего сайта, а также разработать стратегию контент-маркетинга. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Сегодня сайт — это визитная карточка компании. С его помощью можно рассказать о бизнесе, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Поэтому важно, чтобы интернет-площадка отвечала всем современным требованиям», — отметила заммэра.

Чтобы получить индивидуальные рекомендации, необходимо подать заявку на странице проекта. Специалист свяжется с пользователем и договорится об онлайн-встрече в удобное время.

На консультации по SEO-аудиту (работе с поисковыми системами) предпринимателям рассказывают о продвижении сайта и составляют план по улучшению позиции в поисковой выдаче. В рамках темы «Технический анализ сайта» эксперты объясняют основные технические ошибки, помогают проверить работу скриптов и выявить уязвимости в коде. На консультации по направлению «Поведенческий анализ сайта» разбирают визуальные особенности интернет-площадки и ее удобство для пользователей. Специалисты предлагают конкретные шаги, которые увеличивают конверсию и продажи. Новую тему добавили и в раздел «Социальные сети», она посвящена контент-маркетингу.

Профильные консультации появились на портале mbm.mos.ru осенью 2022 года. Пользователям уже доступно около 20 тем по четырем направлениям: «Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта».

Самой востребованной у предпринимателей стала тема «Настройка рекламной кампании в социальной сети “ВКонтакте”», на нее приходится 25 процентов всех заявок. На втором месте — «Продвижение бизнеса через рассылки» (15 процентов заявок), на третьем — «Подготовка маркетинговой стратегии» (13 процентов).

Mbm.mos.ru — портал государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Оно помогает жителям столицы открывать и развивать свое дело. Для них организуют отраслевые мероприятия, образовательные и акселерационные программы. Узнать о мерах поддержки предпринимателей и получить консультацию эксперта можно в центрах услуг для бизнеса и по телефону: +7 495 225-14-14.

