От реки до крана: как готовят питьевую воду на Рублевской станции водоподготовки

В Москве в круглосуточном режиме работают четыре станции водоподготовки: благодаря им у горожан в любое время суток есть чистая питьевая вода. Старейшей станции столицы — Рублевской — в этом году исполняется 120 лет. Она занимает территорию площадью почти 125 гектаров на правом берегу Москвы-реки в поселке Рублево. Станцию основали 27 июня 1903 года, и с того времени она бесперебойно обеспечивает жителей города чистой питьевой водой.

Рассказываем, как устроена старейшая станция водоподготовки, какие современные технологии здесь используют и какой путь проходит вода перед тем, как попасть в квартиры москвичей.

Технологии для чистой воды

Рублевская станция водоподготовки находится недалеко от живописных лесов — Рублевского и Ромашковского. О вековой истории станции напоминают красные кирпичные павильоны, сохранившиеся с 1903 года. Их нетрудно заметить среди множества строгих технических корпусов. В одном находился резервуар очищенной питьевой воды, в другом — насосы, которые качали воду из реки. Сегодня оба павильона не работают.

«Место основания станции выбрали неслучайно. Выше по течению в начале XX века не было фабрик, заводов и сельскохозяйственных предприятий, поэтому вода была настолько чистая, что не требовалась даже реагентная обработка. Ее забирали из Москвы-реки, отстаивали и фильтровали при помощи песчаных (так называемых английских) фильтров. А с 1904 года в период весеннего половодья на станции воду начали обрабатывать коагулянтом», — рассказывает Юлия Котова, инженер-технолог Рублевской станции водоподготовки.

Москва росла, активно строились заводы, а качество воды в реках стало ухудшаться. Поэтому в 1930-х годах для ее очищения на станции стали использовать хлор. Реагенты засыпали в резервуары вручную, что делало труд местных рабочих непростым. Затем помещения стали оборудовать специальными механизмами, которые брали тяжелую работу по смешению и фильтрации на себя.

Со временем мощностей старых сооружений стало не хватать, и рядом с ними возвели новые. Так на станции появились большие технические блоки — здания, объединявшие под одной крышей все процессы очистки. В 2002 году на территории станции построили еще один блок. В нем впервые стали применять один из самых передовых методов очистки — озоносорбцию. Воду начали обогащать озоном и пропускать через угольные фильтры. Во время масштабной реконструкции, завершенной в 2017 году, для использования озоносорбции адаптировали все блоки.

На станции работают четыре блока: они обеспечивают водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре Москвы, а также несколько населенных пунктов Подмосковья. В сутки они производят около миллиона кубических метров чистой воды, а это сравнимо с третью суточного потребления воды в столице. Причем вся подаваемая вода производится по современным технологиям.

Станция не прекращает работу даже в праздники. С особым вниманием специалисты подходят к дежурству в новогоднюю ночь. Ведь полночь 31 декабря — единственное время в году, когда город массово не пользуется водой. Весь мегаполис собирается за праздничным столом, а потребность в воде резко падает. Но специалисты к этому готовы и справляются с перепадом.

Путь воды

Прежде чем попасть в квартиры москвичей, речная вода совершает путешествие. На участке Москвы-реки возле поселка Рублево установлена плотина, выше которой расположены два небольших канала. Из них забирают воду для очистки. Затем по трубам она поступает в смеситель, в котором ее смешивают с реагентами — коагулянтом и флокулянтом — и проводят предварительное хлорирование. После этого вода перемещается в отстойник: здесь реагенты притягивают к себе частицы загрязнений и, отяжеляя их, тянут на дно. Вода становится прозрачнее, проходит через песчаный фильтр (бассейн с большим количеством песка чуть больше полутора метров в высоту), а потом отправляется в зону озоносорбции.

«Если реагенты на станцию привозят, то озон производят на месте — из воздуха. Это очень похоже на имитацию природных явлений. Подобный процесс нередко можно наблюдать во время грозы: молния, то есть электрический заряд, проходит сквозь потоки воздуха и расщепляет молекулы кислорода. Так получается озон, именно он дает после грозы такой необычный свежий запах. Но в производстве озон опасен для человека. Поэтому на станции все процессы герметичны и находятся под контролем автоматических газоанализаторов», — говорит Юлия Котова.

Чтобы получить озон, специальные компрессоры, как пылесосы, набирают воздух, затем его очищают, охлаждают и отправляют на генератор, где при помощи металлических ершиков подают тихий коронный разряд, превращая кислород в озоновоздушную смесь. В контактном бассейне ей насыщают воду, которую затем пропускают через угольные фильтры.

После этого вода становится питьевой — то есть полностью соответствующей нормативам. Для долгосрочного эффекта в воду добавляют гипохлорит натрия и аммиак в безопасных для здоровья количествах. Затем она отправляется в закрытый резервуар под землей, а оттуда — в городские дома. Протяженность сетей столичного водопровода составляет около 13 тысяч километров. А это больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока.

Знак качества

Сегодня на Рублевской станции водоподготовки трудятся более 400 специалистов. Ежедневно на смены заступают инженеры, технологи, диспетчеры, операторы, слесари и сотрудники лаборатории.

«В работе мы всегда используем правило трех Б — это безопасность, безвредность, благоприятность. То есть на выходе вода должна быть не только пригодна для питья и безопасна, но и приятна для потребителя. Для этого на каждом этапе мы проводим контроль качества», — отмечает инженер-технолог.

Юлия Котова работает на станции уже 15 лет и точно знает, что в основе качественной питьевой воды лежат три основных показателя — вкус, запах и цвет. Именно их эксперты регулируют в первую очередь. Для этого на станции есть лаборатории, сотрудники которых отслеживают показатели. Например, здесь работают специалисты, тестирующие воду на запах. Они могут различить его разные оттенки. По их словам, оптимальный запах и вкус воды можно почувствовать при ее нагревании. Качественная питьевая вода из-под крана должна совсем немного пахнуть хлором — это означает, что она абсолютно безопасна для употребления.

Кроме того, для проверки качества воды установлены автоматические анализаторы. С интервалом пять — семь минут они делают пробы и выводят показатели на экран. По ним эксперты также могут отрегулировать работу систем. Например, уменьшить или увеличить скорость движения воды или дозировку реагентов.

Несмотря на то что каждый этап очистки на станции управляется при помощи программ, за ее работой круглосуточно следят опытные диспетчеры. Их можно застать в просторном кабинете за большим количеством мониторов.

«Мы фактически отвечаем за все, что происходит на станции: следим за подачей воды и показаниями приборов, общаемся с центральной диспетчерской и выполняем ее распоряжения. Например, если воды поступает недостаточно, мы включаем насосы, самостоятельно регулируя подачу», — рассказывает Татьяна Притыкина, диспетчер Рублевской станции водоподготовки.

Она служит на станции больше 30 лет и главным считает слаженную работу в команде. Именно это, по словам диспетчера, позволяет оперативно налаживать все технические процессы и ежедневно поддерживать высокую планку качества воды в столице.

