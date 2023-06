Несколько улиц в центре, на западе и северо-востоке столицы перекроют в ночь на 28 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В связи с религиозным праздником 27 и 28 июня будет закрыто для движения несколько улиц в разных районах города.

В центре Москвы, на улице Дурова, ограничения введут с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня. С 00:01 до 11:00 28 июня закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также по Капельскому, Выползову, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому переулкам.

На северо-востоке Москвы нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. Ограничения будут действовать с 04:00 до 11:00 28 июня.

На западе столицы с 00:01 28 июня до окончания праздничных мероприятий для машин закроют Минскую улицу и съезды на нее с проспекта Генерала Дорохова.

В местах перекрытий с 00:01 28 июня также будет временно недоступна парковка.

Водителям рекомендуют быть внимательными и планировать маршрут заранее.

