Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В библиотеке № 94 пройдет мастер-класс по созданию лоскутной куклы неразлучники. Он приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

Участники узнают об особенностях изготовления традиционной куклы-оберега — символа объединения мужского и женского начала в единое целое. Фигурки жениха и невесты делаются на одной общей руке, чтобы в дальнейшем молодая пара, кот орой эти куклы дарятся, уже мужем и женой шли по жизни рука об руку, уважали и ценили друг Dr. и в горе.

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