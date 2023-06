Нейросеть поможет врачам одновременно определять до 10 патологий на КТ-снимках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Комплексный сервис искусственного интеллекта расширил возможности. Нейросеть теперь одновременно может выявить до 10 патологий на компьютерной томограмме. В число заболеваний, которые алгоритмы помогают врачам определять на КТ-снимках грудной клетки, вошли образования надпочечников, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Разработка комплексных решений на базе искусственного интеллекта — одно из главных направлений эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику в этом году. У нас уже работает два комплексных инструмента, которые на одном снимке могут выявить сразу несколько патологий. Недавно нейросеть научилась распознавать образования надпочечников на КТ грудной клетки. Таким образом, один сервис уже определяет до 10 отклонений на одном снимке. Это позволяет диагностировать патологии у пациентов, которые обратились к врачу для лечения других заболеваний. Всего с начала работы комплексного сервиса искусственного интеллекта он помог медикам проанализировать более 270 тысяч медицинских изображений», — отметила Анастасия Ракова.

Кроме образований надпочечников, искусственный интеллект умеет одновременно находить на компьютерной томограмме признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, эмфиземы легких, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Области возможных патологий алгоритмы размечают цветовыми подсказками на медицинском изображении. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Технологии компьютерного зрения позволяют выявить патологии на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. С 2020 года умные алгоритмы помогают медикам находить отклонения от нормы на снимках лучевых исследований в рамках проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность столичных медучреждений.

Автоматизация на основе технологий искусственного интеллекта увеличивает производительность и качество работы специалистов лучевой диагностики, повышается доступность медпомощи для пациентов. Одновременно проект позволяет развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Его реализуют на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.

