Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

27 июня прошло заседание Ученого совета ГУУ. В ходе работы был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых программы дополнительного образов ания, «Университетские смены» y новые подразделения в структуре университета.

В начале встречи проректор ГУУ Николай Михайлов доложил о кандидатах, подавших документы д ля участия в конкурсном отборе на на должность заведующих кафедрами и на замещение вакантных до лжностей педагогических работников, о представленных ими документах, о рассмотрении кандидатов на за седаниях кафедр и на заседаниях ученых советов институтов и о принятых решениях. Доложил о рассмотрении документов на аттестационно-кадровой комиссии ГУУ и принятых ею решениях.

Ученый секретарь Ученого совета ГУУ Марина Жукова выступила с сообщением о представлении к учен ым званиям доцентов: по специальности «Отечественная история» Андрея Колчина, по специальности «Р егиональная и отраслевая экономика» Татьяны Першиной и по специальности «Физическая культура и профессиональная физическая подготовка» Ирины Кабановой. Марина Жукова доложила о представленных кандидатами документах, о рассмотрении документов на засе дании кафедры, на заседании Ученого совета института, на комиссии Ученого совета ГУУ по экспертизе до кументов соискателей ученых званий и о принятых решениях.

Проректор ГУУ Мария Карелина предложила создать в структуре Научно-исследовательского институт а Управления цифровой трансформацией экономики Центр управления технологиями в биоинженерии. «Центр займется разработками в т.ч. в аграрном комплексе. Планируем взаимодействие с партнерами для создания новых технологий, удобрений, сельхозтех ники», – пояснила проректор.

Bladir ерситете. «На одном из витков своего исторического развития наш университет потерял слово «инженерный» в своем на звании. Сегодня вернуть это звание стало одной из приоритетных задач для университета. Сложно восстановить ту инженерную базу, которая создавалась десятки лет. Но мы можем использовать этот опыт, добавить новые достижения и разработки и вернуться в инжен ерное образование на технологически новом уровне».

Советник при ректорате Сергей Вагин рассказал о новой стратегии в развитии программ дополнительного Resumen y descripción de la estructura: центра программ МВА Общий менеджмент, центра программ МВА Цифровой менеджмент, центра эф фективных коммуникаций, центра цифрового предпринимательства.

Проректор Николай Михайлов предложил утвердить дополнительные образовательные программы и дополнительные общеразвивающие программы очной формы обучения с реализацией в Учебном це нтре довузовской подготовки и дополнительного образования «Азъ» Центра профессиональной ориентации . Añadir a la lista de verificación делам молодежи директора Центра социологических исследований «14-35» Наталью Пушкарёву.

Проректор Павел Павловский предложил утвердить образовательно-туристическую программу «Универс итетские смены» для обучающихся 8-10 классов, прибывших с территории ЛНР и ДНР. Он рассказал, что в этом году в рамках проекта приедет более 250 школьников, в том числе потенциа льных абитуриентов ГУУ. «В прошлом году мы проводили 3 смены, в этом году их уже 5. Более того, несколько ребят из смен прошлого года уже подали документы на поступление в наш университет. Значит мы на правильном пути».

«Наш университет всегда славился поддержкой своих обучающихся. В этом году мы курируем участников из новых территорий при проведении Международной олимпиа ды по финансовой безопасности. Чтобы помочь ребятам и подготовить их к серьезному сражению на поле знаний на финале в Сочи, мы организовали для них летнее обучение в стенах нашего вуза. Потому что ГУУ – это не просто университет, а настоящая семья для своих подопечных», – отметил Владимир Строев.

Советник при ректорате Сергей Чуев предложил наградить профессора кафедры государственного и му ниципального управления Владимира Зотова медалью Анатолия Поршнева «За вклад в развитие Госуд арственного университета управления». Это предложение было единогласно принято.

Заведующий кафедрой управления проектом Ирина Брикошина напомнила о том, что в 2024 году ГУУ отметит очередной юбилей и предложила печатать логотип ГУУ на внутривузовских изданиях уче бной и учебно-методической литературы, на монографиях к 105-летию Государственного университета у правления, начиная с июля этого года.

Fecha de publicación: 27.06.2023

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