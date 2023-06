На платформе «Город идей» начался проект, посвященный Музею городского хозяйства Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

На платформе «Город идей» открылся проект, участники которого могут направить предложения по развитию Музея городского хозяйства Москвы.

С 27 по 29 июня на этапе «Предлагай» жители поделятся идеями по развитию программы мероприятий и социальных сетей музея, по организации детского досуга, созданию фирменных изображений для музея. Все предложения рассмотрят эксперты, а самые интересные выйдут на голосование. Идеи, получившие наибольшую поддержку жителей, музей реализует.

Кроме того, участники проекта расскажут, какие услуги и сервисы стоит добавить для удобства посетителей, какие новые экспонаты и сувениры они хотели бы видеть в музее. Проект продлится до 3 июля.

Музей городского хозяйства Москвы состоит из трех тематических зон: «Управление», «Квартира» и «Город». В каждой из них рассказывается о том, как устроена система городского хозяйства. В зале «Квартира» — всё о работе лифтов, сортировке мусора, о том, откуда берется питьевая вода, тепло и электричество. На интерактивном макете Москвы в зале «Город» представлено устройство современного мегаполиса и инженерные коммуникации, скрытые от глаз жителей. Здесь все это можно рассмотреть в деталях. Всего в музее 140 экспонатов, больше половины — интерактивные.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединилось более 440 тысяч москвичей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 46 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Пользователи могут не только участвовать в тематических проектах, но и предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

