Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» появился новый фотоальбом «Парки Москвы. Лето». В нем столичный Главархив опубликовал снимки известных фотографов. Среди авторов — Леонид Бергольцев, Борис Игнатович, Борис Трепетов, Борис Ярославцев и другие.

Фотографии показывают, как выглядели московские парки в летний сезон в разные годы. Большая их часть была сделана на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. На одном из кадров 1930-х годов запечатлены отдыхающие посетители в гамаках, на другом — мужчины и девушки беседуют в летнем кафе у парашютной вышки, скрываясь под зонтом от палящего солнца.

В объективы фотографов попали и те, кто любил активный отдых. На снимке 1940 года можно увидеть группу конькобежцев на роликах, а на кадре 1963-го — компанию девочек за игрой в мяч. Не прочь провести время в движении были и некоторые москвичи старшего поколения. На снимке 1992 года, например, запечатлены женщины и мужчины на танцплощадке в парке «Сокольники» во время Праздника цветов.

Часть фотографий посвящена видам природы московских парков. Здесь можно найти июньскую фотографию 1953 года с лебедями в пруду Парка Горького. На другом снимке изображены яркие красно-желтые тюльпаны на фоне колеса обозрения.

Кроме архивных кадров, в подборку вошли современные фотографии. На них, например, можно увидеть павильоны «Здоровая Москва», работающие в парках летом.

Фотоальбом «Парки Москвы. Лето» опубликован в зале виртуального музея «1950–2000 годы» в разделе «Медиатека» («Фотолетопись Москвы»). Главархив столицы уже делился фотоальбомами с зимними и весенними парками. Посмотреть их можно также в том же зале музея «Москва — с заботой об истории».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI