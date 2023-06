Москвичам рассказали, как позаботиться о питомце в жаркие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сейчас в Москве комфортная температура, однако, по прогнозам синоптиков, уже в начале июля в столице установится жаркая погода. В знойные дни важно заботиться не только о себе, но и о своем четвероногом друге. О том, как можно помочь питомцу в летнее время, рассказала Надежда Матыцина, ветеринарный врач Московской станции по борьбе с болезнями животных.

Комфортные условия дома

В первую очередь стоит создать благоприятные условия для животного в квартире. У любимца должен быть постоянный доступ к воде. Когда уходите на работу, оставляйте сразу несколько мисок, из которых он сможет попить. В жару воду нужно менять чаще, чтобы она всегда оставалась свежей. Кроме того, дома у питомца должен быть свой уголок, где он будет прятаться от солнца.

«Многие владельцы боятся, что питомцу будет жарко, и не закрывают окно перед уходом из дома. Это можно делать, только если на окне есть защитная сетка, в противном случае это опасно», — отметила Надежда Матыцина.

Если дома есть вентилятор, также не следует разрешать питомцам лежать под прямым потоком холодного воздуха, поскольку животное может переохладиться.

Правильно составленный график прогулок

Чтобы питомец не получил тепловой удар, лучше придерживаться определенного графика прогулок. Для выгула летом идеально подходят раннее утро и вечер. Кроме того, в жару следует исключить сильные физические нагрузки. Если днем все же придется долго находится на улице, обязательно возьмите с собой воду для любимца.

Кожа на подушечках лап и на мочке носа у животных очень нежная и чувствительная к солнечным лучам. Если заметите, что в этих местах она сухая или даже потрескалась, используйте специальный лечебный крем или бальзам.

Как распознать тепловой удар

В жару следует внимательно следить за состоянием своего питомца. Вялость, тяжелое и учащенное дыхание с высунутым языком, дрожь, рвота, потеря ориентации в пространстве — симптомы теплового удара у животных. В этом случае питомцу нужна срочная ветеринарная помощь: доставьте его в ближайшую клинику или вызовите специалиста на дом.

Если ваш любимец все же получил тепловой удар, следует придерживаться определенных правил. Во-первых, нужно перенести животное в прохладное место и напоить. Также можно охладить его тело при помощи обтирания водой или компресса на голову. «При этом речь идет именно об обтираниях, не нужно поливать животное водой из шланга — так можно его переохладить или травмировать. Сама вода может быть слегка прохладной, но не ледяной», — добавила Надежда Матыцина.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. Найти ближайшую можно на странице проекта «Как стать суперхозяином». Записаться на прием можно онлайн на mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Если вашему животному нужна экстренная помощь на дому, вызвать бригаду ветеринарных врачей можно по телефону контакт-центра: +7 495 612-04-25. Он работает круглосуточно.

