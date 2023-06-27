К юбилею Курчатовского института (27.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 27 июня 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «80-летие национального исследовательского центра „Курчатовский институт“ и 120-летие со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова» (каталожный № 5111-0484).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла

в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портретов трижды Героев Социалистического Труда, академиков

А.П. Александрова и И.В. Курчатова, золотых медалей «Серп и Молот» и символа атома; внизу — выполненное в цвете изображение эмблемы НИЦ «Курчатовский институт»; по окружности имеются рельефные надписи: слева —

«А.П. АЛЕКСАНДРОВ», справа — «И.В. КУРЧАТОВ», внизу — «80 ЛЕТ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI