Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

От Жуковского до Долгопрудного, от фундаментальных исследований до передовых задач – все э то о Физтех-школе аэрокосмических технологий МФТИ. 3 июля ее представители проведут прямой эфир, на котором расскажут о программах бакалавриата и н юансах поступления.

Для абитуриентов, школьников и их родителей презентуют особенности учебных программ ФАКТ в Añadir a la cesta зовательных траекториях и внеучебных активностях. И, конечно, пойдет речь о правилах приема, проходных баллах и способах поступления.

Если вы мечтаете связать свою жизнь с аэрокосмической отраслью, хотите проектировать спутники и беспилотники, моделировать космические аппараты – рекомендуем присоединиться к эфиру по ссылке:

Ваши вопросы вы уже можете задавать в ВК-бот по ссылке https://vk.com/app5898182_-17906

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