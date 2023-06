Клиенты МКБ получат онлайн-финансирование на платформе «Лайтхаус»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) подключился к финансовой платформе «Лайтхаус», которая позволяет банкам и клиентам в режиме онлайн определить подходящую сумму кредита и другие условия финансирования.

Банк провел первую сделку на платформе «Лайтхаус», предоставив клиенту факторинговые услуги на сумму более 2 млрд рублей. Помимо факторинга на платформе «Лайтхаус» крупный бизнес может привлечь оборотное кредитование.

«Клиент в режиме реального времени получает несколько предложений от банков и выбирает финансирование на рыночных условиях, что удобно и прозрачно. Еще одно преимущество — упрощенный документооборот и скорость проведения сделки. Уверен, наше сотрудничество с «Лайтхаус» позволит большему количеству компаний решать вопросы быстро и качественно на регулярной основе», — отметил Максим Коржов, заместитель председателя правления МКБ.

МКБ активно развивает кредитование для корпоративных клиентов и документарный бизнес, включающий выпуск цифровых банковских гарантий, аккредитивов и сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Ранее банк подключился к блокчейн-платформе «Мастерчейн».

