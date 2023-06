Китай поддержал санкции – у россиян проблемы с переводами юаней в США и Европу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему Bank of China ограничил переводы для россиян?

Решение Bank of China не стало неожиданностью для экспертов – финансовые структуры дружественных России стран ограничивают проведение операций для россиян. Ввод запрета на переводы в юанях в Европу и США обусловлен несколькими причинами:

китайские банки являются частью международной структуры и не могут не реагировать на вводимые санкции;

Китай опасается вторичных ограничений со стороны Запада;

в мире в целом наблюдается глобальная тенденция по ограничению расчетов российских граждан.

«Китайские банки лояльны к россиянам, но риски новых санкций слишком велики – ЕС и США надавили на финансовые структуры Поднебесной, что привело к ограничению операций для россиян», – уверен эксперт.

Впрочем, ряд специалистов называет решение китайского банка странным – риск ввода вторичных санкций со стороны США существует, но европейское законодательство не предусматривает подобных ограничений, поэтому запрет операций с юанем в ЕС трудно назвать обоснованным.

Кого коснулись введенные Китаем ограничения?

Bank of China являлся партнером российских банков, с использованием счетов которого осуществлялись переводы в юанях в страны Запада. В частности, услугами финансовой структуры пользовались Модульбанк, «Финам», «ЮниКредит», БКС и Райффайзенбанк. Впрочем, переводы юаней в США и Европу – скорее экзотическая транзакция, на долю которой приходилось не более 3% от всех операций в китайской валюте.

С середины июня Bank of China прекратил прием платежей от россиян в юанях, совершаемых в пользу получателей из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии. Вместе с тем, операции в другие страны продолжают работать без каких-либо ограничений. Российские банки приступили к поиску альтернативных каналов платежей.

12:00 27.06.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI