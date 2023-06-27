Китай поддержал санкции – у россиян проблемы с переводами юаней в США и Европу

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Почему Bank of China ограничил переводы для россиян?
Решение Bank of China не стало неожиданностью для экспертов – финансовые структуры дружественных России стран ограничивают проведение операций для россиян. Ввод запрета на переводы в юанях в Европу и США обусловлен несколькими причинами:
- китайские банки являются частью международной структуры и не могут не реагировать на вводимые санкции;
- Китай опасается вторичных ограничений со стороны Запада;
- в мире в целом наблюдается глобальная тенденция по ограничению расчетов российских граждан.
«Китайские банки лояльны к россиянам, но риски новых санкций слишком велики – ЕС и США надавили на финансовые структуры Поднебесной, что привело к ограничению операций для россиян», – уверен эксперт.
Впрочем, ряд специалистов называет решение китайского банка странным – риск ввода вторичных санкций со стороны США существует, но европейское законодательство не предусматривает подобных ограничений, поэтому запрет операций с юанем в ЕС трудно назвать обоснованным.
Кого коснулись введенные Китаем ограничения?
Bank of China являлся партнером российских банков, с использованием счетов которого осуществлялись переводы в юанях в страны Запада. В частности, услугами финансовой структуры пользовались Модульбанк, «Финам», «ЮниКредит», БКС и Райффайзенбанк. Впрочем, переводы юаней в США и Европу – скорее экзотическая транзакция, на долю которой приходилось не более 3% от всех операций в китайской валюте.
С середины июня Bank of China прекратил прием платежей от россиян в юанях, совершаемых в пользу получателей из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии. Вместе с тем, операции в другие страны продолжают работать без каких-либо ограничений. Российские банки приступили к поиску альтернативных каналов платежей.
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