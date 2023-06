Замминистра МЭР: число турпоездок из Беларуси в Россию в 2022 году выросло вдвое

Source: MIL-OSI Russian Language News

исло турпоездок между Россией и Беларусью постепенно возвращаются к допандемийному уровню. Об этом на X форуме регионов Беларуси и России заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Туристический потенциал России и Республики Беларусь огромен и уникален, что является еще одним фактором значительного интереса к взаимным туристическим поездкам. «В 2022 году граждане Белоруссии совершили 126 тысяч туристических поездок в Россию, это более чем в два раза больше, чем в предыдущем году. Как минимум в этом году мы будем стремиться к достижению допандемийных показателей», – отметил Вахруков.

По его словам, российские туристы занимают значительную долю иностранцев, путешествующих в Беларусь. Это подтверждается и данными Банка России по импорту туруслуг на российский рынок. В 2018-2019 годах среди стран участниц СНГ Беларусь заняла первое место по объему экспорта (более 33 млрд рублей).

Пользуются популярностью у туристов трансграничные маршруты, например, уже сейчас реализуются маршруты «Москва – Брест – Минск – Москва», «Москва – Гродно – Минск – Москва».

Кроме того, в начале июня Минэкономразвития презентовало в Сочи новый брендовый маршрут «Край звонких гуслей», который начинается в г. Минск, и продолжается в России, включает посещение г. Йошкар-Олы и г. Козьмодемьянск. Высокий интеграционный потенциал проекта позволит предложить его для реализации региональным и федеральным туроператорам стран-участниц ЕАЭС. Создание подобных трансграничных туристических маршрутов способствует развитию регионов и городов, стимулирует рост не только туристического бизнеса, но и всей сопутствующей сферы услуг – транспорта, размещения, питания, экскурсионных и культурных программ.

Дополнительный импульс придает использование международных площадок. Например, по поручению президента ведется совместная работа над реализацией Союзной программы по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. Эта дорожная карта позволит поэтапно унифицировать законодательства союзных государств в сфере туристской деятельности.

В рамках Союзной программы страны договорились о гармонизации стандартов деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, создании общих правил информирования о стандартизации качества гостиничных услуг, унификации предоставляемых туристам гарантий при оказании туристических услуг, требований для ведения туристической деятельности в части финансовой ответственности туроператоров.

