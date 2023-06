«Грани творчества» в культурном центре «Новослободский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурный центр «Новослободский» приглашает на встречу с участниками Творческого союза профессиональных художников. Они расскажут о себе и своем мастерстве, о том, что их вдохновляет на создание шедевров, и представят некоторые из картин, вошедших в экспозицию «В гармонии с природой». Мастера также ответят на вопросы посетителей.

Ведущая встречи — журналист и художник Ольга Щербакова.

