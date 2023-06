Город выставил на торги помещение под образовательный центр на Каланчевской улице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги помещение площадью 168 квадратных метров в центре Москвы. Победитель аукциона сможет открыть там образовательный центр, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На городские торги выставлено помещение площадью 168 квадратных метров в Красносельском районе столицы. С победителем подпишут договор аренды на пять лет. Он сможет открыть здесь частное учреждение дополнительного образования. Итоговая стоимость определится по результатам онлайн-аукциона. Принять участие в нем могут все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

В здании шесть просторных кабинетов, подсобное помещение и санузел. Объект расположен на третьем этаже семиэтажного нежилого дома по адресу: Каланчевская улица, дом 15. Вход — через общий холл с турникетом.

Помещение находится в квартале со сложившейся застройкой и развитой инфраструктурой, в окружении жилых домов и офисов. Поблизости есть точки общепита и магазины, в шаговой доступности — автобусные и трамвайные остановки, станции метро «Красные ворота» и «Комсомольская», а также станция Каланчевская МЦД-2.

Заявочная кампания завершится 7 июля, открытый аукцион пройдет 11 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же изучить документацию, правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,1 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

