Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Госинспекция по недвижимости пресекла самозахват территории общего пользования в центре столицы. Сейчас на месте незаконной автостоянки появилась парковочная зона на 15 машино-мест. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Земельный участок по адресу: Калошин переулок, владение 4/20 был огорожен металлическими откатными воротами, на нем находилась несанкционированная автостоянка с постом охраны.

«На территории размещался автотранспорт ограниченного круга лиц: одна из организаций неправомерно использовала ее под парковку автомобилей сотрудников. Таким образом, был ограничен доступ не только к административному зданию, но также к ближайшим многоквартирным жилым домам. При этом разрешительная документация на установку некапитальных объектов по указанному адресу отсутствовала. Принято решение о демонтаже незаконно размещенных объектов», — рассказал Иван Бобров.

В настоящее время самовольные ограждения ликвидированы, открыт свободный доступ для жителей ближайших домов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI