В первые дни лета загрузка столичных отелей превысила 80 процентов

Загрузка столичных отелей в первые дни лета, с 1 по 12 июня, составила 82,3 процента, что на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. По сравнению с майскими праздниками показатель заполняемости московских гостиниц вырос на 17 процентов.

«Больше всего постояльцев московские отели приняли в День защиты детей и 6–8 июня. Загрузка в эти дни превысила 83 и 92 процента соответственно. Самые популярные категории гостиниц — три и четыре звезды», — рассказала Наталья Сергунина.

В городе работает 1,9 тысячи гостиниц. Правительство Москвы стимулирует развитие отрасли: создает благоприятные условия для роста турпотока и работы потенциальных инвесторов, которые готовы инвестировать в инфраструктуру, а также выделяет субсидии и гранты.

Летом в Москву традиционно съезжается много путешественников. Их привлекают культурная и деловая жизнь мегаполиса, событийная повестка, гастрономическое разнообразие. Многие россияне привозят детей в Москву во время каникул. Туристы чаще всего выбирают пешие и велосипедные маршруты по историческому центру города, набережным, а также прогулки по реке. В парках организовывают сотни мероприятий. В их число входят лекции, кинопоказы под открытым небом, концерты и спектакли, спортивные соревнования и открытые тренировки. Ежедневно на улицах проходят сотни экскурсий. В кафе и ресторанах представлены практически все кухни мира.

В течение года проходят тематические фестивали под эгидой проекта «Московские сезоны», например исторический «Времена и эпохи» или гастрономический «Рыбная неделя». Для самых любознательных и активных ежедневно работают павильоны ВДНХ, где проходят выставки, мастер-классы, общегородские мероприятия. Многие гости выставки приезжают полюбоваться отреставрированными памятниками архитектуры, цветниками и садами.

Каждый путешественник может самостоятельно изучить историю столицы. Такую возможность предлагает просветительский проект «Узнай Москву». В приложении и на сайте собраны описания, истории и адреса большинства достопримечательностей, а также готовые маршруты прогулок по разным районам.

Спланировать поездку в столицу помогает туристический сервис Russpass. С его помощью можно не только составить маршрут, но и забронировать билеты на самолет или поезд, номера в гостиницах, заказать экскурсии, а также вдохновиться историями путешественников. Их публикуют в одноименном онлайн-журнале.

