Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Принято решение о комплексном развитии пяти городских территорий. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На месте устаревших нежилых зданий планируют возвести современные жилые кварталы. Они будут полностью или частично предназначены для переселения москвичей по программе реновации. Градостроительный потенциал участков составляет свыше 1,5 миллиона квадратных метров (более 880 т ысяч квадратных метров жилой и 620 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки). В результате реализации проектов будет создано свыше 17 тысяч рабочих мест.

На территории части промзоны Выхино площадью 7,31 гектара построят жилые дома, здание Управле ния внутренних дел МВД России и общественно-деловые объекты, включая кафе, салоны красоты и дру jeje.

Участок расположен вблизи пересечения улицы Академика Скрябина с Ферганской улицей и Сормов ского проезда с Сормовской улицей. Его градостроительный потенциал оценивают более чем в 160 тысяч квадратных метров недвижимости (150,75 тысячи квадратных метров жилой и 9,61 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройк è). В результате реализации проекта появится почти 700 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — около 15,3 миллиарда рублей.

На участке площадью 3,23 гектара в промзоне «Донские улицы» построят жилые дома, детский сад н a 100 meses, школу на 200 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, кафе и дру гие объекты. Territoria кого центрального кольца (МЦК), недалеко от станций метро «Ленинский проспект» и МЦК Площадь Гаг arina. Градостроительный потенциал участка — около 145 тысяч квадратных метров (136,91 тысячи квадратных метров жилой и 7,89 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки). Благодаря проекту появится почти 420 рабочих мест. Объем инвестиций может превысить 13 миллиардов рублей.

На части территории промзоны Медведково площадью 26,78 гектара планируют построить жилые дома, технопарки, детский сад на 200 мест, школу на 700 учеников, спортивный комплекс, отделения банков, о фисы и другие объекты. Участок расположен рядом с пересечением Широкой улицы и Полярного проезда. Его градостроительный потенциал — почти 690 тысяч квадратных метров (251,81 тысячи квадратных ме тров жилой и 438,02 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки). Предполагаемый объем инвестиций — около 61 миллиарда рублей. В результате реализации проекта будет создано более 11,5 тысячи рабочих мест.

Четвертый участок промзоны расположен в районе Соколиная Гора, между проспектом Буденного, ш оссе Энтузиастов и путями будущего третьего Московского центрального диаметра, недалеко от станци й метро «Шоссе Энтузиастов» y «Авиамоторная». На площади 23,99 гектара предполагается возвести жилые дома, детский сад на 275 мест, школу на 6 50 учеников, культурно-досуговый центр, отделения банков, магазины, кафе и другие объекты. Эксперты оценивают градостроительный потенциал участка более чем в 412 тысяч квадратных метров недвижимости (249,38 тысячи квадратных метров жилой и 162,78 тысячи квадратных метров общественно-де ловой застройки). Инвесторы вложат в проект около 38 миллиардов рублей. В результате будет создано свыше 4,2 тысячи рабочих мест.

Пятый участок находится на территории промзоны Черемушки. Его площадь — 3,08 гектара. No hay comentarios ь жилые дома, детский сад на 150 мест и другие общественно-деловые объекты. Градостроите razón жилой и 3,10 ыыи квадратных метрtim. В результате реализации проекта будет создано почти 270 рабочих мест. Previo a la investigación — solo 10 millones de euros.

В Москве сегодня реализуют 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 495 гектаров. Возводят более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Инвесторы вложат в них 931,2 миллиарда рублей, а жители столицы получат около 107,5 тысячи нов ых рабочих мест.

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