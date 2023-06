Вышел в свет июльский номер газеты «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вышел в свет июльский, № 7 (201), выпуск газеты СПбГАСУ «За строительные кадры». В свежем номере читайте:

«Впереди — разработка новых технических решений»

Лучший выпускник СПбГАСУ Евгений Трофимов рассказал о том, как за годы учёбы стал соавтором учебно-методического пособия «Автомобилестроение в дошкольном образовании», обладателем гранта за научно-исследовательскую работу, автором нескольких запатентованных изобретений, лауреатом конкурса «Молодой учёный». Кроме того, Евгений поделился планами. Какими? Читайте в интервью.

Нейросеть управляет!

Выпускник факультета экономики и управления СПбГАСУ Артур Бердник в ходе исследования в рамках своей выпускной квалификационной работы предложил внедрить нейросеть в управленческий аппарат авиакомпаний. Автор исследования рассказал, когда нейросеть может принести миллиардные прибыли и повысить конкурентоспособность.

Две усадьбы – два пути развития

Усадьба купцов Елисеевых получает второе рождение как база отдыха, при этом возвращая своё историческое величие. А Шуваловский парк становится культурно-развивающим центром Выборгского района и вновь обретает исторические визуальные связи и аллеи. Выпускницы архитектурного факультета СПбГАСУ Елизавета Косякова и Ксения Гневашева представили проекты благоустройства объектов культурного наследия.

Проектирование в один клик

Насколько информационное моделирование улучшает качество и сокращает сроки проектирования, знает выпускница магистратуры строительного факультета СПбГАСУ Ольга Дубовицкая. Она провела собственные исследования и пришла к выводу, что технологии информационного моделирования повышают качество проектирования и сокращают его сроки на два месяца. Подробности – в интервью.

Время побед и незабываемых эмоций

Чем запомнится прошедший творческий сезон и какие яркие победы он принёс? Директор Центра студенческого досуга и творчества СПбГАСУ «Кирпич» Ирина Деева рассказала об успешном запуске новых проектов, выступлениях и о главных задачах следующего сезона.

Какие перспективы открывает волонтёрство

Руководитель волонтёрского и патриотического студенческих клубов СПбГАСУ Станислав Холяков пояснил, как волонтёрская работа приводит ребят к успеху и карьерному росту. А один из богатейших предпринимателей России, выпускник нашего университета Вячеслав Заренков поделился правилами, которые помогут заработать миллион.

Читайте газету Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета «За строительные кадры» на сайте университета

