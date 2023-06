Вид открывается с воды: приложение «Московский транспорт» поможет выбрать речной прогулочный маршрут

Source: MIL-OSI Russian Language News

В приложении «Московский транспорт» появились карточки с подробным описанием речных маршрутов по Москве-реке. С их помощью пассажиры могут узнать, какие остановки по пути следования сделает теплоход, а также какие городские достопримечательности встретятся во время водного путешествия. На карточках представлено расписание движения, название теплохода и его технические характеристики. Кроме того, в них указана информация о длительности поездки, о пересадках на другие линии речного транспорта и размещена схема маршрута.

Чтобы познакомиться с маршрутом, нужно в приложении «Московский транспорт» нажать на лупу, расположенную в правом углу экрана. Затем в строке поиска следует указать название маршрута. После этого в нижней части экрана появится карточка с расписанием движения теплоходов и обзорной информацией о том, как пройдет путь от одного до другого причала.

«Мы расширяем функции приложения “Московский транспорт”. В разделе “Водный транспорт” появились карточки прогулочных маршрутов со всеми подробностями. Это позволит пользователю быстро получить информацию о речной прогулке и наглядно представить путь. После запуска наших электросудов добавим в приложение и первый регулярный речной маршрут. Мы продолжаем развивать удобные пассажирские сервисы по поручению Мэра Москвы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С помощью приложения «Московский транспорт» также можно приобрести билет на теплоход. Для этого нужно в поисковой строке набрать название нужного причала или найти его на карте города. В появившемся окне выбрать подходящее судно и нажать на кнопку «Купить билет». После этого пользователь окажется на сайте «Суда сюда!». Это специальный сервис для покупки билетов на речные поездки. Для завершения операции нужно указать необходимое число билетов и подтвердить оплату.

Приложение «Московский транспорт» можно бесплатно скачать на свое мобильное устройство в RuStore, App Store, Google Play и AppGallery.

«Популярность речных прогулок в Москве растет с каждым годом. Мы сделали маршруты понятнее и привлекательнее, создали единую билетную систему и удобный сервис покупки билетов “Суда сюда!”, повысили безопасность и удобство поездок. Пассажиров ждут приятные путешествия с познавательными экскурсиями. Продолжаем развивать прогулочный речной транспорт в столице, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Сейчас в приложении «Московский транспорт» размещена информация о восьми действующих речных линиях. Пользователи могут найти на карточках следующие маршруты: «Исторический», «Северный», «Центральный», «Круговой», «Коломенский», «Западный», «Серебряный бор», Северный речной вокзал — Химки.

Речная прогулка — это отличный способ провести досуг, отдохнуть от повседневных дел и получить положительные эмоции. С борта теплохода открываются виды на главные архитектурные и природные достопримечательности столицы.

Посмотреть на Гончарную слободу и полюбоваться парящим мостом

Исторический маршрут по Москве-реке — это водное путешествие продолжительностью 2,5 часа. Теплоход отправляется от причала Новоспасский Мост. Его путь проходит вдоль живописной Краснохолмской набережной, а затем мимо района, где в XVI–XVIII веках располагалась Гончарная слобода. На маршруте от причала Китай-город/Устьинский до причала Крымский Мост пассажиры увидят главные достопримечательности центральной части Москвы: парк «Зарядье» и парящий мост, собор Василия Блаженного и Московский Кремль, Патриарший мост и храм Христа Спасителя. Затем теплоход пойдет вдоль Фрунзенской набережной и будет держать курс на спорткомплекс «Лужники». На противоположном берегу экскурсанты увидят главное здание Московского государственного университета. У причала Лужники — Центральный на маршруте запланирована остановка, а затем судно отправится в обратный путь. На правом берегу Москвы-реки можно рассмотреть здание Президиума РАН и Институт химической физики. После научных учреждений путешественников ждет зеленая полоса парков: Нескучный сад, Парк Горького, «Музеон». Далее водная прогулка проходит вдоль Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Конечная точка этого маршрута — причал Новоспасский Мост. Также на линии шесть остановок у причалов Китай-город/Устьинский, Крымский Мост, Лужники — Центральный, Андреевский, Нескучный Сад, Красный Октябрь.

Речная прогулка по Северному маршруту начинается от Киевского Вокзала. Продолжительность этого познавательного круиза 2,5 часа. Вначале путешествие будет проходить вдоль Бережковской и Воробьевской набережных. С борта теплохода открывается вид на величественное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Далее пассажиры увидят здание Президиума Российской академии наук, Парк Горького и Крымский мост. После путешественников ждет Новая Третьяковка, парк искусств «Музеон», вернисаж на Крымской набережной. Одним из знаковых объектов водной экскурсии станет комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь», построенный на Берсеневской набережной еще в конце в XIX века. У причала Китай-город теплоход развернется и отправится в обратную сторону. Пассажиры смогут полюбоваться парком «Зарядье» и парящим мостом, башнями Московского Кремля и храмом Христа Спасителя. Также можно увидеть такие знаковые объекты Москвы, как спорткомплекс «Лужники», канатная дорога и старинный Новодевичий монастырь. Теплоход совершит семь остановок на причалах Андреевский, Нескучный Сад, Крымский Мост, Китай-город, Нескучный Сад, Лужники — Центральный, Киевский Вокзал.

Те, у кого на осмотр достопримечательностей столицы мало времени, могут выбрать Круговой маршрут. Всего за полтора часа можно познакомиться с главными архитектурными памятниками Москвы и современными инженерными сооружениями. Прогулка начинается и заканчивается на причале Третьяковский. Сначала путь пройдет по Водоотводному каналу, теплоход пересечет несколько мостов: Малый Москворецкий, Чугунный, Садовнический, Комиссариатский, Зверев, Малый Краснохолмский, Шлюзовой. Затем путешествие продолжится по Москве-реке. Пассажиры увидят одну из семи сталинских высоток на Котельничской набережной. Затем им откроется вид на парящий мост в парке «Зарядье» и Московский Кремль. На Пречистенской набережной можно рассмотреть нарядные особняки начала XX века. У памятника Петру I теплоход повернет налево и вновь войдет в акваторию Водоотводного канала. Финальным аккордом этой прогулки станет каскад фонтанов в Водоотводном канале. По пути следования у теплохода будет три остановки на причалах Зарядье, Патриарший, Третьяковский.

Проплыть под Крымским и Патриаршим мостами

От Парка Горького можно отправиться в речное путешествие по Центральному маршруту. Он длится чуть более часа. Теплоход пройдет под Крымским мостом. По пути его следования расположен комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и легендарный Дом на набережной. У причала Зарядье теплоход сделает остановку и затем отправится в обратный путь к Парку Горького. Он пройдет под одним из самых красивых пешеходных мостов на Москве-реке — Патриаршим. Мост, построенный в 2004 году, соединяет храм Христа Спасителя и Пречистенскую набережную с Берсеневской и Якиманской набережными. У причала Патриарший по маршруту запланирована остановка. Завершится путешествие в той точке, где и начиналось, — у причала Парк Горького.

Насладиться живописными панорамами Москвы позволит маршрут «Коломенский». Во время двухчасовой прогулки можно увидеть главный архитектурный шедевр музея-заповедника «Коломенское» — белокаменную шатровую церковь Вознесения Господня. Храм включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Теплоход также пройдет вдоль парка 850-летия Москвы. Пассажиры увидят современные жилые районы города: Марьино, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово и зеленый берег Братеевского каскадного парка. Суда по этому маршруту отправляются от причала Коломенский и возвращаются туда же. Также запланированы остановки у причалов Марьино и Братеево.

Маршрут «Серебряный бор» подойдет ценителям экологического туризма и позволит отдохнуть на природе, не покидая мегаполиса. Отправиться в часовое путешествие можно с причала Троице-Лыково. Пассажиры увидят красивый храм Троицы Живоначальной. Эта белоснежная ажурная церковь была построена в конце XVII века в стиле московского барокко. Сейчас она является объектом культурного наследия федерального значения. Теплоход будет держать путь вдоль берегов, поросших соснами, а также мимо городских пляжей. Затем судно пройдет под Живописным мостом и совершит две остановки — на причалах Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.

Москвичи и гости столицы могут выбрать маршруты «Западный» или Северный речной вокзал — Химки. Теплоходы по маршруту «Западный» отправляются от причала Сити-Экспоцентр и следуют до причала Троице-Лыково, затем возвращаются к месту старта. Маршрут Северный речной вокзал — Химки связывает городской округ Химки с Северным административным округом Москвы. Поездка начинается на Северном речном вокзале. Путь речного транспорта проходит вдоль парка речного вокзала, а также парка «Северное Тушино» и Химкинского лесопарка.

В этом году с началом речной навигации обновилась маршрутная сеть экскурсионных прогулок. Каждая линия водного маршрута указана на схеме движения экскурсионного речного транспорта. Совершить путешествие можно как вверх по течению реки, так и вниз. Теплоходы отходят от причалов каждые 15 минут.

Мобильное приложение «Московский транспорт» объединяет всю систему городского транспорта — от метро до такси и сервиса аренды самокатов и автомобилей. Пользователи могут отслеживать движение наземного городского транспорта в режиме реального времени, строить маршруты, оплачивать парковку, вызывать такси, бронировать автомобили краткосрочной аренды, велосипеды и самокаты, а также покупать билеты на речные прогулки и даже активировать зарядку электромобиля. В приложении есть информация о загруженности тех или иных станций метро и Московского центрального кольца, о закрытых станциях, перекрытых входах и выходах. Там же легко проследить загруженность вагонов поездов метро. Для удобства пассажиров отображается инфраструктура станций: туалеты, банкоматы, киоски.

К приложению «Московский транспорт» можно привязать свою банковскую карту и карту «Тройка». Это позволит оплачивать поездки онлайн, а также подключиться к сервису оплаты по биометрии. Жителям Троицкого и Новомосковского административных округов в приложении доступен сервис «По пути».

