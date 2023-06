Банк России возобновил публикацию отчетности банков на своем сайте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Регулятор вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которое было приостановлено в 2022 году в связи с санкционными рисками. На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года.

В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, а также расчета капитала и нормативов банковских групп (формы 802, 803 и 805). Для того чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, при публикации отчетности исключаются чувствительные сведения, в ряде форм будут раскрываться только отдельные показатели. Возобновление публикации отчетности повысит прозрачность отдельных кредитных организаций и банковского сектора в целом. Фото на превью: Laborant / Shutterstock / Fotodom

