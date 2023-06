26.06.2023 Rusza 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie stref przemysłowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rusza 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie stref przemysłowych26.06.2023

Dla naszego rządu kluczowy jest rozwój całego kraju, również Polski lokalnej. Chcemy przyciągać nowe inwestycje w regionach, rozwijać eksport i tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego uruchamiamy 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS), który przeznaczony jest na rozwój stref przemysłowych. Już dziś samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Para kolejne wsparcie z RPIS, które przeznaczone jest dla stref przemysłowych. W październiku 2022 r. do jednostek samorządu terytorialnego trafiło łącznie 5 mld zł.

Rozwój stref przemysłowych

Inwestycje w regionie to nowe możliwości dla mieszkańców. Firmy mogą realizować kolejne przedsięwzięcia i zatrudniać nowych pracowników. Ponadto rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. Dzięki temu mieszkańcom żyje się lepiej.

W 2022 r. odbyła się 5. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która także była przeznaczone na rozwój stref przemysłowych. Dzięki niej dofinansowaliśmy 52 inwestycje. To szansa na rozwój dla samorządów. Nowe przedsięwzięcia to również dodatkowe możliwości dla mieszkańców, którzy mogą znaleźć pracę bliżej swojego domu.

Zasady naboru wniosków – VII edycja RPIS

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji.

Każdy samorząd może złożyć dwa wnioski, które muszą się mieścić w limitach:

1 wniosek do kwoty 100 millones zł,

1 wniosek do kwoty 250 millones zł.

Wsparcie może zostać przeznaczone, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:

istniejących, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50% powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;

planowanych, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50% stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, któ rych właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;

międzynarodowych terminali intermodalnych o estratégicoznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się 5. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ramach 6. naboru, który skierowany jest do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y.

Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy do tej pory 63,4 mld zł.

I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

