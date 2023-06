26.06.2023 Future Finance Polonia czyli centrum finansowe nowej generacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

23 de febrero de 2023 r. ministro finansów Magdalena Rzeczkowska, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dr hab. Jacek Jastrzebski, prof. UW i przedstawiciele FinTech Polonia rozmawiali w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami instytucji finansowych w Polsce na temat inicjatywy Future Finance Polonia.

Projekt dotyczy budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji.

Włączenie kluczowych instytucji finansowych w Polsce w prace nad rozwojem centrum to kluczowy warunek sukcesu całego przedsięwzięcia.

Ministerstwo Finansów podpisało list intencyjny z Fundacją FinTech Polska w sprawie wsparcia realizacji projektu Future Finance Poland.

Future Finance Polonia ma na celu wypracowanie mechanizmów koordynacji i współpracy wspierających rozwój polskiego centrum finansowego w obszarach regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje także promocję polskiego centrum finansowego za granicą, jak również wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają znacząco poprawić pozycję Polski w globalnym zestawieniu centrów finansowych.

Proyecto Wsparcie

Cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy, których celem jest zwiększenie innowacyjności i internacjonalizacji polskiego sektora finansowego jako wyzwania o charakterze wieloletnim i wymagającym systemowego rozwiązania. Mamy świetny moment na takie działania. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne, stabilność gospodarczą, duży rynek wewnętrzny oraz wykwalifikowane kadry pozostaje bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji. Jesteśmy jednym z liderów wzrostu, wśród państw UE, a nasz stabilny wzrost gospodarczy oraz duży napływ BIZ w poprzednich latach znacznie zwiększyły wzajemne powiązania Polski z gospodarką światową. Chcemy dobrze spożytkować ten moment i ciągle działać na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego Polski i tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności naszej gospodarki

– podkreśliła ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Polska ma szanse na to, aby stać się centrum finansowym nowej generacji, stawiając na specjalizację w kilku konkretnych, wybranych obszarach, wykorzystując naturalne predyspozycje i posiadane kompetencje intelektualne. Dotyczy to takich sfer, jak cyberbezpieczeństwo czy zaawansowana analityka, gdzie w ostatnich latach poczyniliśmy ogromny postęp min. z racji posiadanych, wyspecjalizowanych kadr. Z racji naszego usytuowania geopolitycznego są to też obszary, w które w oczywisty sposób musimy inwestować, a ja w tym zakresie kieruję się zasadą: skoro musimy to robić na wysokim poziomie, to róbmy to najlepiej na świecie. Znamy przykłady państw, których położenie geograficzne i sytuacja geopolityczna – mimo, że były wyzwaniem – stały się też katalizatorem budowy kompetencji, jakie pozwoliły im stać się globalnymi centrami kompetencyjnymi. Dlatego uważam, że te obszary, które i tak musimy i będziemy wzmacniać, powinniśmy obrać jako kierunek budowy naszego potencjału jako globalnego centrum finansowego. Bardzo ważne jest przy tym stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju takiej inicjatywy. Moim zdaniem kluczowe jest optymalne wykorzystanie synergii, jakie wynikają ze współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, sektorem komercyjnym oraz światem nauki. Polska ma w tym zakresie unikalne doświadczenia i osiągnięcia, związane chociażby z zaangażowaniem sektora finansowego w digitalizację usług publicznych. Są to fundamentaly, na których można i warto dalej budować

– powiedział przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

Zaangażowanie sektora publicznego jak i uczestników rynku jest bardzo istotne dla sukcesu całego projektu. Kooperacja między administracją publiczną a biznesem zapewni fundament realizacji tego długoletniego projektu. Doceniamy otwartość Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dialog z uczestnikami rynku finansowego, w szczególności w obszarze regulacji oraz kreowania przyjaznych warunków rozwoju tego sektora gospodarki. Centrum finansowe nowej generacji to dla Polski wyjątkowa szansa na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej i działanie, które zaprocentuje w przyszłości zarówno w wymiarze gospodarczym jak i geopolitycznym

– zauważył prezes FinTech Polonia Paweł Widawski.

Korzyści z powstania centrum

Według inicjatorów projektu Future Finance Poland, budowa centrum finansowego nowej generacji to dla Polski ogromna szansa. Awans do grona 30 najbardziej konkurencyjnych centrów finansowych na świecie w ciągu najbliższych 4-5 lat jest możliwy i oznacza konkretne korzyści. Warunkiem jest jednak wdrożenie przemyślanych działań.

Strategia rozwoju polskiego centrum finansowego, która została publicznie zaprezentowana podczas spotkania kluczowych interesariuszy tego projektu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w lutym br., opiera się na trzech komponentach: organizacja centrum, specjalizacje oraz budowa roz poznawalnej globalnie marki Polski jako centrum finansowego.

Polska już dzisiaj – mierząc skalą dostępnej puli talentów, rozwoju gospodarczego czy infrastruktury – ma potencjał do odgrywania roli wiodącego centrum finansowego w regionie. Dotychczas jednak brakowało precyzyjnej wizji oraz strategii.

Jak wielokrotnie powtarzali pomysłodawcy Future Finance Polonia, Polska buduje swoje centrum finansowe od ponad 30 lat i ma wiele mocnych stron. Trzeba wskazać tu przede wszystkim nowoczesny sektor bankowy, dynamicznie rozwijający się fintech czy rozwiniętą infrastrukturę rynku finansowego. Dobrze wykształcone talenty już dzisiaj przyciągają do Polski coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych lokujących nad Wisłą swoje centra usług biznesowych czy huby technologiczne.

To już czas, żebyśmy awansowali do wyższej ligi i grali z najlepszymi

– podsumował Paweł Widawski.

List intencyjny Ministerstwa Finansów i Fundacji FinTech Polska

Ministerstwo Finansów podpisało w maju br. list intencyjny z Fundacją FinTech Polska w sprawie wsparcia realizacji projektu Future Finance Poland. Współpraca w ramach tego porozumienia zakłada podejmowanie przez obie instytucje, w ramach swoich kompetencji, działań na rzecz podniesienia innowacyjności sektora finansowego, wykorzystania najnowszych technologii finansowych dla wsparcia roz woju gospodarki, promocji, czy optymalizacji środowiska regulacyjnego wspierającego rozwój sektora finansowego, przyciągnięcia talentów lokalnych i międzynarodowych, wzrostu kompetencji uczestników rynku, zwiększenia dostępu do zrównoważonych form finansowania oraz wsparcia realizacji projektów międzynarodowych w Polsce.

OSI MIL