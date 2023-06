Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Perspektywy reform w Unii Europejskiej i interes naszego regionu

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej to przede wszystkim korzystanie z tego, co łączy nasze kraje. Wiele podobieństw, a także interesów jest spoiwem naszego regionu. Polska podkreśla, że ​​wspólne działania są kluczowe do osiągnięcia wspólnych celów.

– To, co nas różni, wyciągamy poza nawias. Nie koncentrujemy się na tym, a staramy się szukać tego, co nas łączy, co wzmacnia nasze kraje, powoduje, że 1+1+1+1 równa się 5 albo 6. Przez to nasz głos jest bardziej słyszalny w Brukseli i bardziej słyszalny yo słuchany na arenie międzynarodowej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierami krajów V4.

Rozwój gospodarczy i nowoczesne inwestycje przemysłowe to jedna z płaszczyzn, która łączy Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Niektóre założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej stawiają potencjalne przeszkody dla dalszego rozwoju w naszych krajach. Mówimy wspólnym głosem, aby Unia Europejska uwzględniła potrzeby i uwarunkowania Polski i sąsiednich nam krajów w tym zakresie.

– Chcemy, aby polityka klimatyczna uwzględniała te jakże ważne interesy związane z polityką przemysłową i z rozwojem gospodarczym – zaznaczył szef polskiego rządu. – Chcemy zaawansowanych technologii przemysłowych w naszych europejskich krajach w szczególności w krajach wyszehradzkich, w Polsce – dodał.

Wobec polityki klimatycznej, jesteśmy również głosem, który stoi za rozwojem energii jądrowej, jako energii przyszłości. Para bromear klucz do zielonej i sprawiedliwej transformacji w naszym regionie.

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej al priorato

Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej to silna gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i krajów wyszehradzkich. Działamy aktywnie na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu w każdym możliwym formacie. Premier Mateusz Morawiecki omówił z premierami krajów V4 aktualne działania z zakresu bezpieczeństwa i obronności – także w kontekście współpracy formatu B9 i nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. Podkreślamy, że więź transatlantycka to kluczowy element dla pokoju i stabilności.

Ważnym tematem rozmów premierów Grupy Wyszehradzkiej była migracja i ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

– Państwa V4 stanęły na wysokości zadania jeśli chodzi o przyjęcie uchodźców wojennych. Dlatego dzisiaj takim tematem, który nas bardzo łączy jest także podejście do migracji – powiedział szef polskiego rządu.

Jednogłośnie sprzeciwiamy się aktualnym założeniom unijnej polityki migracyjnej, która proponuje mechanizmy relokacji. Polska, wraz z krajami V4, podkreśla znaczenie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa naszych krajów.

– Nie zgadzamy się na żadne kontyngenty, na żadne kwoty, na żadne przydziały migrantów i bardzo jasno to artykułujemy, że Europa musi mieć mechanizmy obrony przed migracją zewnętrzną – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w Bratyslawie.

