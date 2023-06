Члены ЕЭК одобрили создание нового правового института в сфере таможенного регулирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москве состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представил заместитель министра Дмитрий Вольвач.

Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили порядок координации работ по стандартизации в рамках Евразийского экономического союза. Реализация документа будет способствовать оперативному внедрению передовых международных и региональных стандартов производства продукции, а также системному планированию работы уполномоченных органов сторон в данной сфере.

Совет комиссии установил максимально допустимые уровни остаточных количеств 75 ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения и определил требования по их контролю. Принятое решение направлено на защиту интересов бизнеса и повышение прозрачности обязательных требований к продукции.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала важность комплексного рассмотрения вопроса нормирования остатков таких лекарственных веществ в пищевой продукции. Это требования, непосредственно связанные с охраной здоровья наших граждан, – отметил Дмитрий Вольвач. – С другой стороны, прозрачные нормативы были крайне необходимы производителям стран-участниц Союза, которые смогут выстроить надлежащий контроль за производимой продукцией».

Для того, чтобы стимулировать экспорт фармацевтической продукции производителей стран-участниц Союза в третьи страны внесены изменения в сертификаты соответствия производства GMP, предусматривающие запись в сертификате о сопоставимости требований Союза и аналогичных правил Европейского союза.

Члены Совета ЕЭК одобрили проект протокола о внесении изменений в договор о таможенном кодексе Евразийского экономического союза в части регулирования внешней электронной торговли.

Документ предусматривает создание нового правового института в сфере таможенного регулирования – оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми гражданами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

Очередное заседание в формате видео-конференцсвязи пройдёт 4 июля 2023 года.

