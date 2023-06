Форум «Технологический суверенитет: роль университетов» пройдет в МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

30 июня — 2 июля Физтех станет площадкой обсуждения роли вузов в развитии технологического суверенитета страны и значимости предпринимательства в наукоемких сферах экономики. Участие в форуме примут более 150 представителей вузов со всей страны и руководители высокотехнологичного бизнеса, а также представители Минобрнауки России и Национальной технологической инициативы.

Программа форума «Технологический суверенитет: роль университетов» включает в себя обсуждение самых разных вопросов от развития инновационной среды в вузе до популяризации технологического предпринимательства среди студентов. Отдельным треком для участников форума — представителей вузов пройдут программы ДПО по управлению проектами федеральной Платформы университетского технологического предпринимательства.

С рабочей программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI