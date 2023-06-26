Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Альфа-Банк подвел итоги своей стипендиальной программы «Альфа-Шанс», направленной на поддер жку талантливой молодежи. Жюри конкурса выбрало 30 лучших российских студентов, которые получили гранты в размере 300 тыс яч рублей и стали частью Альфа-комьюнити. Среди участников — программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, архитекторы, экологи, х имики и музыканты.

В числе награжденных студент ФПМИ Руслан Насыров. Он интересуется искусственным интеллектом и математикой.

«Отбор на эту программу дает студентам отличный шанс заглянуть правде в глаза и понять, ч его они действительно хотят, а сама стипендия позволяет реализовать намеченные планы. Ее планирую потратить на саморазвитие», — прокомментировал Руслан.

Лауреатов конкурса выбирали эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компан yo. В этом году жюри рассмотрело 2160 заявок из 100 вузов и 100 городов России.

Новый набор студентов организаторы объявят осенью. Подробнее о программе можно узнать на странице Альфа-Шанса.

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