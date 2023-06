Разъяснения: Что такое основной (ОМ) и дополнительный механизмы (ДМ) предоставления ликвидности?

Source: MIL-OSI Russian Language News

В связи с поступлением запросов о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банк России разъясняет следующее.

Рефинансирование Банком России кредитных организаций относится к основным инструментам денежно-кредитной политики и осуществляется на обеспеченной основе. Те ценные бумаги, которые Банк России готов принимать в обеспечение по операциям рефинансирования кредитных организаций, входят в Ломбардный список. Иных, не связанных с денежно-кредитной политикой, целей включения ценных бумаг в Ломбардный список нет. Включение ценных бумаг в Ломбардный список не призвано стимулировать банковский сектор инвестировать в определенные классы активов и не должно создавать у других непрофессиональных участников рынка представления о дополнительной гарантированности или надежности активов только из-за того, что Банк России принимает их в обеспечение, что искажает оценку риска и стоимости таких активов. Инвесторы должны самостоятельно понимать и адекватно оценивать риски приобретаемых финансовых инструментов, изучать договорные условия финансовых инструментов до их приобретения, оценивать мнения (при их наличии) рейтинговых агентств и аудиторов, использовать иную публично доступную информацию.

Для формирования Ломбардного списка Банк России оценивает достаточность и концентрацию ценных бумаг у кредитных организаций, нахождение банковского сектора в состоянии структурного дефицита или профицита ликвидности.

При структурном профиците ликвидности Банк России сокращает принимаемые им в обеспечение классы ценных бумаг в Ломбардном списке, в том числе путем усиления требований к их качеству.

При возникновении и росте структурного дефицита ликвидности, сопровождающегося нехваткой обеспечения, Банк России смягчает требования к его качеству, увеличивает число принимаемых им в обеспечение классов ценных бумаг в Ломбардном списке. Это позволяет осуществлять обеспеченное рефинансирование банковского сектора в объемах, требуемых для выполнения целей денежно-кредитной политики.

В настоящее время банковский сектор находится в состоянии структурного профицита ликвидности. Имеющееся у кредитных организаций обеспечение, включая ценные бумаги, достаточно и адекватно распределено. Без ущерба для возможности рефинансирования в целях денежно-кредитной политики Ломбардный список после нормализации экономической ситуации может содержать только облигации федерального займа и облигации Банка России.

Ввиду структурного профицита ликвидности банковского сектора необходимости включать новые классы ценных бумаг в Ломбардный список сейчас нет. В случае перехода ликвидности банковского сектора в состояние структурного дефицита Банк России будет рассматривать вопрос о дополнении Ломбардного списка новыми классами долговых ценных бумаг. При существенно растущей потребности в рефинансировании и нехватке обеспечения Банк России будет рассматривать включение в Ломбардный список классов долговых ценных бумаг с более низкими кредитными рейтингами, долговых ценных бумаг кредитных организаций, долевых ценных бумаг (акций), а также таких инструментов, как бессрочные облигации и ценные бумаги, аналогичные долевым.

Именно такой контрциклический подход при формировании Ломбардного списка уже длительное время применяется Банком России. Так, акции, как ценные бумаги, обладающие более высоким уровнем риска, чем облигации, включались в Ломбардный список дважды — в периоды нахождения банковского сектора в состоянии структурного дефицита ликвидности и недостаточности обеспечения. С переходом банковского сектора в состояние структурного профицита ликвидности Банк России постепенно переходил к сокращению Ломбардного списка.

