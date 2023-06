Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Кандидат психологических наук, старший преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Абрамова в своем выступлении рассказала о четырех этапах удачи, знание о которых можно применять в любых сферах жизни. Слушатели смогли попробовать практику расширения фокуса внимания: в течение нескольких минут участникам нужно было при разговоре с незнакомцем найти с ним что-то общее. «Как социальному психологу, мне важно доносить до людей свежую информацию, чтобы они не черпали ее из неквалифицированных источников, — говорит Ольга Абрамова. — Прямой диалог ученого с людьми, рассказ о своих исследованиях простым языком может принести огромную пользу обществу в нашем изменяющемся мире, где нужно постоянно учиться. И у людей есть на это запрос, есть потребность».

Сотрудники департамента психологии Вышки продолжили тематический трек во второй день фестиваля. Ольга Ананьева, аспирант, стажер-исследователь Научно-учебной лаборатории психологии социального неравенства ВШЭ, рассказала, как наука отвечает на вопрос «Почему мы помогаем?», какую роль в этом играют личные убеждения, мораль и социальные нормы. Активную дискуссию гостей вызвал вопрос доверия к благотворительным организациям: часто отталкивает от активной помощи неприятный личный опыт и чувство давления, навязчивости со стороны, к примеру, сотрудников фонда. «Если вам постоянно будут говорить, что вы “должны”, вы будете сопротивляться, это естественно. Помощь не должна насаждаться извне, не должна исходить из чувства вины. Нужно стимулировать желание помогать через позитивные установки, чтобы человек лично верил в полезность своих усилий, чувствовал себя счастливым, несмотря на то что тратит на помощь другим свои ресурсы и время», — отметила Ольга Ананьева. О том, как справляться с ежедневными неприятностями — мелкими событиями, которые тем не менее расстраивают человека и тратят его жизненную энергию, — рассказала Елена Львова, кандидат психологических наук, старший преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ. В этом помогает грамотное использование досуговых практик совладающего поведения, то есть активных действий человека, призванных сократить стресс. Завершила психологический цикл на «Дикой Мяте» старший преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ Анна Иванова. Она рассказала, что такое автобиографическая память, как она помогает справиться со стрессом и как использовать опыт для конструирования будущего. В завершение второго дня выступила Мария Степанова, руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Слушатели узнали о примерах использования новых материалов в дизайне, разнице между переработкой и апсайклингом. Мария Степанова продемонстрировала, что обращение к экологичным материалам — это не модный тренд, а закономерные шаги компаний по адаптации к требованиям современного рынка и меняющегося законодательства.

«Я рада, что в этом году Вышке удалось собрать таких разных специалистов, увлеченных своим делом, — говорит она. — Фестиваль посещают люди всех возрастов и сфер интересов, каждый из наших гостей нашел что-то для себя. Приятно встречать активных слушателей, которые хотят продолжать общение, узнавать больше и разбавлять досуг образованием в эдьютейнмент-формате. Это очень вдохновляет спикеров и способствует развитию сообществ. Иногда это даже может изменить жизнь отдельных людей: кто-то захочет изучить больше и поменяет профессию или вдохновится лекцией о циклическом дизайне и начнет формировать экологичные привычки. Кто знает?» Хедлайнерами третьего дня лектория стали участники разных сезонов Научных боев. Полина Осипова, стажер-исследователь НУЛ исследований спорта, и Анна Молькова, студентка, создатель научного подкаста «Сайкаст», представили данные о связи качества озеленения городских районов и уровня преступности. Евгения Лазарева, преподаватель, выпускница педагогической магистратуры НИУ ВШЭ, рассказала о базовых элементах страха в искусстве и объяснила, чем отличается элемент пугающего в высоких и низких жанрах искусства.

«Мне кажется, что публичная наука в целом и популяризация исследовательской деятельности прививает людям навык постоянной рефлексии и оценки информации, которую они получают, — поделилась Евгения Лазарева. — Если говорить конкретно о моей сфере исследований, для меня важно донести ценность изучения тех вещей, которые кажутся в первую очередь развлекательными и несерьезными. И это, что удивительно, проще сделать, когда публика изначально расслаблена и открыта новым мнениям».

Два последних лектория Вышки были посвящены игровой индустрии. Руслан Рузиев, студент образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», рассказал, как распределить роли в команде разработчиков и не упустить детали, а директор Центра управления проектными разработками МИЭМ НИУ ВШЭ Илья Семичаснов дал широкий взгляд на игровую индустрию в России и мире и особенности процессов производства игр на примере студенческой инди-студии МИЭМ Bear Head Studio.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI