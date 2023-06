Профессор Алексей Харитонов – один из разработчиков реставрации триумфальной арки в Пальмире

Source: MIL-OSI Russian Language News

Алексей Харитонов, профессор кафедры технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ, стал одним из авторов проекта реставрации триумфальной арки в сирийской Пальмире. Алексей Михайлович участвовал в работе научного коллектива в качестве эксперта по строительным материалам.

Триумфальная арка была воздвигнута в Пальмире во II–III вв. во времена правления римского императора Септимия Севера. Её руины в XX в. стали главной туристической достопримечательностью Сирии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Триумфальная арка

Впервые арку отреставрировали в 1930-х гг. В 2015 г. объект был взорван боевиками ИГИЛ (прежнее название террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России) и практически полностью уничтожен.

В 2016 г. Институт истории материальной культуры Российской академии наук и ГК «Геоскан» приступили к работе над 3D-моделью современного состояния Пальмиры.

В 2021 г. был создан Международный научный комитет по Пальмире, в состав которого вошла российская группа экспертов. В марте прошлого года между ИИМК РАН и Генеральным департаментом древностей и музеев Сирии был подписан меморандум о реставрации триумфальной арки, позже к соглашению присоединился Сирийский фонд развития.

Работа над проектом реставрации триумфальной арки продолжалась более года. Специалисты создали опись сохранившейся части памятника с помощью сканирования и фотографии. Провели археологические раскопки, разобрали завалы, проанализировали исторический камень, реставрационные материалы и растворы.

«Любая реставрация должна начинаться с исследования материалов, которые использовались при создании объекта, и их нынешнего состояния. Это необходимо, чтобы определить методы работы, подобрать материалы и технологии, обеспечивающие сохранность объекта на долгие годы. Я и мои коллеги собирали и исследовали образцы природного камня и строительных растворов, использовавшихся при строительстве арки и при ранних ремонтно-реставрационных работах. Результаты составили раздел химико-технологических изысканий проекта реставрации триумфальной арки», – рассказал Алексей Харитонов.

Проект одобрен на заседании учёных советов Института истории материальной культуры Российской академии наук, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института в апреле 2023 г. Сирийская сторона и представители ЮНЕСКО утвердили проект в мае 2023 г. на международной конференции в Пальмире и Дамаске.

По словам Алексея Харитонова, ЮНЕСКО предъявляет жёсткие требования к реставрации пострадавших памятников культуры. Тем не менее, проект согласован во всех инстанциях, ничто не мешает приступить к его реализации. Начало работ запланировано на сентябрь текущего года.

