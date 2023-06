Программа «Ментор»: итоги IX сезона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Уже больше 4 лет в ЛФИ МФТИ работает программа «Ментор». Она предлагает студентам младших курсов попробовать свои силы в научных проектах под руководством опытных товарищей — студентов старших курсов, аспирантов и научных сотрудников. Длительность каждого сезона программы — один семестр. За это время студент с помощью ментора вникает в исследовательскую тему, изучает ее, решает научную задачу в рамках темы, а затем может выступить на мини-конференции программы.

«Ментор» придумали сами студенты, а сейчас уже аспиранты Физтеха Елена Ланина и Никита Колганов, их поддержал директор Физтех-кластера академической и научной карьеры, доктор физико-математических наук Валерий Киселев, а с финансированием программы помог Фонд целевого капитала МФТИ.

В IX сезоне в программе участвовали 105 студентов. Первоначально «Ментор» задумывался как проект для студентов ЛФИ, но с каждым сезоном он привлекает все больше студентов других Физтех-школ и даже других вузов.

«Мне очень приятно, что научная менторская программа, которую мы запустили, когда я еще была на 4 курсе бакалавриата, стала такой востребованной. Иногда я даже получаю отзывы от руководства лабораторий, которые оценили подход раннего вовлечения студентов в научную работу.

Я считаю, что очень правильно инвестировать свое время в подрастающее поколение. Сначала ты вкладываешь свои ресурсы в студентов, а потом они становятся твоими полноценными коллегами, а зачастую и сами начинают тебе объяснять то, в чем они сами разобрались, что они поняли. Сами студенты тоже ценят такой подход, ведь когда с ними действительно занимаются, обсуждают вместе научные вопросы, то им больше хочется остаться в таком коллективе и впоследствии самим помогать младшим товарищам начать свой путь в науке», — говорит Елена Ланина, одна из бессменных руководителей программы и ее инициаторов.

Более половины участников сосредоточились на квантовых технологиях и теоретической физике, работу по проектам в этих областях предложили несколько менторов IX сезона. Другие направления также нашли отклик у студентов.

Вот как описывает свой опыт участия в программе Александр Любовский, студент 2 курса бакалавриата МАИ:

«О менторском проекте я узнал случайно, так как я не из МФТИ. Но сразу же решил записаться туда, потому что давно хотел попробовать себя в научном мире. Нам было предложено множество интереснейших программ из всевозможных областей науки. Так как меня интересует математика и все, что с ней связано, я смотрел на соответствующие темы и выбрал курс от старшекурсников из ЛФИ Мамекина Александра и Данилина Ильи «Дифференциальная геометрия в физике». Благодаря этому курсу у меня появилась отличная возможность познакомиться с интересующимися различной математикой людьми, не только со студентами. А так же я изнутри увидел научный мир, что не может не вдохновлять!»

Эта программа помогает выбрать направление, которое вас может заинтересовать и впоследствии станет предметом вашего изучения. А также формирует непосредственно ваше представление об исследовательской и научной деятельности. Мало где можно найти столь хороший и простой вариант попробовать себя в этом деле, особенно ребятам младших курсов.

На итоговой мини-конференции с докладами выступили 29 студентов. Для большинства младшекурсников мини-конференция — первый опыт подготовки настоящего научного доклада и выступления с ним.

Впечатлениями от участия в программе делится Дим Сафин, студент 3 курса бакалавриата ЛФИ МФТИ, он не только выступил на мини-конференции с докладом «О сохранении энергии непрерывного решения уравнения Эйлера», но и определился с будущим бакалаврским дипломом:

«Проект «Ментор», как по мне, является очень классным дополнением к обучению на Физтехе, так как позволяет попробовать новую область знаний и приблизиться к актуальной науке. Среди менторов есть как студенты постарше, с которыми не страшно общаться неформально, так и сотрудники научных лабораторий, взаимодействие с которыми дает новые связи и перспективы. В общем, каждый заинтересованный менти сможет найти себе подходящего наставника и интересно поработать!

Я пошел на программу во многом потому, что уже конец 3 курса, поэтому хотелось определиться с областью математики для дипломной работы. А еще среди менторов я увидел Н. А. Гусева, с которым мы уже были знакомы по спецкурсу на моей базовой кафедре. Научная задача также показалась мне интересной, поэтому мы сразу связались с Николаем Анатольевичем, пообщались и договорились начать работать.

По поводу самих занятий: мы разбирали одну серьезную статью. Сначала в целом, потом уже поэтапно, углубляясь в детали и делая интересные отступления. Занимались каждую неделю по ~2 часа, обсуждали успехи в изучении, которых удалось достичь за неделю, ставили новые задачи. В общем, постепенно разбирались в теме.

Научная тема мне понравилось, поэтому я договорился писать свой диплом вместе Николаем Анатольевичем, что считаю прекрасным результатом менторской работы. Ну, а где диплом, там и статьи».

А что думают менторы программы?

Рассказывает Гульнара Вишнякова, заместитель заведующего лабораторией оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов МФТИ и старший научный сотрудник лаборатории оптики сложных квантовых систем ФИАН:

«Через нашу лабораторию оптики сложных квантовых систем ФИАН в разное время прошли несколько студентов по программе «Ментор». В результате двое из них по нашему обоюдному решению вошли в состав созданной в МФТИ осенью 2022 года совместной с ФИАН новой лаборатории оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов и стали, без преувеличения, основой нашей команды».

Александр Светличный, аспирант ЛФИ МФТИ, научный сотрудник ИЯИ РАН и заместитель директора Центра научного программирования МФТИ, подчеркивает достоинства программы для менти и менторов:

«Конкурируя за внимание младшекурсников, научная карьера обычно оказывается в проигравших: большой порог входа, необходимость перерабатывать огромный объем информации. Проект «Ментор» позволяет смягчить кривую обучения «науке». Помимо этого, он еще отлично помогает в ранней профориентации студентов: ко мне пришли как-то 6 студентов-первокурсников и из них 5 поняли, что они хотят продолжать работу по другой теме, а еще один понял, что ему действительно интересно работать в нашей научной группе. С другой стороны, проект «Ментор» дает возможность активным и талантливым молодым ученым начать работать с младшекурсниками и готовить научные кадры для своих команд».

Резюмирует Асель Сагингалиева, аспирантка образовательной программы «Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий» ЛФИ МФТИ и сотрудник компании Terra Quantum AG:

«Менторская программа играет важную роль в развитии студентов младших курсов. Она предоставляет возможность студентам получить ценные знания, опыт и поддержку от более опытных коллег. менторы способны передать свои знания, помочь развить профессиональные навыки, предоставить ценные советы и инсайты. Благодаря менторской программе ребята могут существенно сократить время, необходимое для достижения своих целей, и избежать типичных ошибок, которые могут замедлить их прогресс. В итоге, менторская программа способствует развитию и росту индивидуального потенциала, обеспечивает поддержку и вдохновение, а также способствует формированию долгосрочных профессиональных связей и сетей. Также защита менторского проекта является одним из обязательных условий поступления на образовательную программу ЛФИ «Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий».

