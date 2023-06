Преподаватели СПбГАСУ удостоены серебряных медалей РААСН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Надежда Акулова, Сергей Семенцов и члены редакционной коллегии издания: архимандрит Александр (Фёдоров), председатель Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по архитектурно-художественным вопросам; Михаил Мамошин, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, председатель его совета по церковной архитектуре; Алексей Белоножкин, учёный секретарь Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по архитектурно-художественным вопросам; и Дмитрий Борунов, епархиальный архитектор

Стали известны результаты конкурса Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) на медали и дипломы за лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук.

Серебряную медаль за лучший научный труд в области архитектуры получили Сергей Семенцов, профессор кафедры архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ, и Надежда Акулова, доцент этой же кафедры, как авторы-составители книги «Утраченные храмы Санкт-Петербурга. Опыт архитектурной реконструкции». Наград удостоились также члены редакционной коллегии издания.

Книга издана при поддержке Совета по церковной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов. Спонсором выступил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

В основу уникального издания легли дипломные проекты студентов кафедры архитектурного и градостроительного наследия, посвящённые вопросам изучения, реставрации и воссоздания утраченных петербургских храмов. По мнению автора-составителя Сергея Семенцова, книга может стать руководством к возрождению важных архитектурных доминант города на Неве.

Презентация книги и выставка проектов с большим успехов прошли в петербургском Доме архитектора и в выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ.

