Политех на Международном военно-морском салоне в Кронштадте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 21 по 25 июня в Петербурге проходил Международный военно-морской салон (МВМС). В этом году местом его проведения впервые стал Кронштадт. На территории Музея военно-морской славы и нового конгрессно-выставочного центра туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов» разместились более 250 ведущих российских и иностранных участников, среди которых традиционно был и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Политех представил несколько инженерных разработок в области радиоэлектроники, судостроения, информационных технологий и связи. Так, на

стенде Кингисеппского завода посетители могли увидеть безэкипажный катер для гидрографических работ «Визир-М» и автоматизированное шестимониторное место оператора. На стенде Концерна «Гранит-электрон» находились беспилотный надводный аппарат «Морена», учебный робототехнических комплекс «Кадет-М» и гусеничная роботизированная платформа-амфибия Spirit Pi.

На площадке Корпорации морского приборостроения (КМП) политехники презентовали надводный учебный робот «Бублик Пи», контроллер для универсальной системы управления беспилотным аппаратом, модульный многолучевой гидролокатор, космическую систему высокоточной автоматической идентификации судов (С-АИС) и систему «Интеллектуальный помощник капитана коммерческого флота».

Корпорация морского приборостроения намерена более плотно работать с учебными заведениями Северной столицы. Одним из аспектов этого взаимодействия стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали генеральный директор КМП Леонид Стругов и ректор СПбПУ Андрей Рудской. Стороны договорились о совместном воплощении в жизнь проектов и проведении мероприятий для повышения конкурентоспособности морского приборостроения, развития научно-производственного потенциала, разработки новых профессий и специальностей в области электроники, радиотехники и систем связи. Все эти действия соответствуют стратегическим целям, сформулированным в Морской доктрине Российской Федерации.

Среди планов совместной работы: целевая подготовка кадров по направлениям морского приборостроения; участие в создании образовательно-производственного центра на территории Музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром в Кронштадте; научно-технологическое сотрудничество на базе научной лаборатории «Прикладная фотоника и электроника (Электроприбор — Политех)» в составе Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ; приглашение работников Корпорации для преподавания и консультирования, а также для работы в государственных экзаменационных комиссиях и квалификационных комиссиях.

Студенты смогут проходить практику и стажировку на базе КМП, а работники корпорации — участвовать в программах повышения квалификации в университете.

Запланировано также создание именной аудитории КМП в Политехе, профориентационная работа со школьниками, обучающимися детских технопарков и организаций дополнительного образования, создание мастерских и полигонов по специальностям и профессиям на территории учебно-демонстрационного павильона АО «КМП» в конгрессно-выставочном центре Музея военно-морской славы и другие мероприятия.

На церемонии подписания присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Он отметил: Открылась новая точка на карте Санкт-Петербурга, связанная с формированием долгосрочных проектов с ведущими инженерными вузами города. Сегодня Кронштадт — это место, где представляются передовые решения в расчёте на то, что на этой площадке будут встречаться представители вузов, колледжей и предприятий Корпорации морского приборостроения. И мы надеемся реализовать новую образовательную программу, помогающую студентам быстрее выйти на рынок труда .

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI