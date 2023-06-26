О начале торгов ценными бумагами “27” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “26” июня 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Научно-производственная фирма “Микран” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-28594-N от 08.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 23.06.2026 Торговый код RU000A106F08 ISIN код RU000A106F08 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ООО “Цифра брокер” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0356400000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ФридомФинанс

Определить:

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-489 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-489-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 28.06.2023 Торговый код RU000A106F32 ISIN код RU000A106F32 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06 Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Лизинговая компания “Европлан” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-06-16419-A-001P от 21.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 12 000 000 штук Дата погашения 25.03.2025 – 50% от номинальной стоимости Облигаций;

24.06.2025 – 50% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 24.06.2025 Торговый код RU000A106F40 ISIN код RU000A106F40 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)



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