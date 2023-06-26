О начале торгов ценными бумагами “27” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “26” июня 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
|Полное наименование Эмитента
|Акционерное общество “Научно-производственная фирма “Микран”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-01-28594-N от 08.06.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|500 000 штук
|Дата погашения
|23.06.2026
|Торговый код
|RU000A106F08
|ISIN код
|RU000A106F08
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ООО “Цифра брокер”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0356400000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ФридомФинанс
- Определить:
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-489
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-489-01000-B-005P от 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|150 000 000 штук
|Дата погашения
|28.06.2023
|Торговый код
|RU000A106F32
|ISIN код
|RU000A106F32
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “27” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Лизинговая компания “Европлан”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-06-16419-A-001P от 21.06.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|12 000 000 штук
|Дата погашения
|25.03.2025 – 50% от номинальной стоимости Облигаций;
24.06.2025 – 50% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 24.06.2025
|Торговый код
|RU000A106F40
|ISIN код
|RU000A106F40
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной
1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) номинальной стоимости Биржевой облигации.
Начиная со 2-го дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) Рабочий день Биржи с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ГПБ (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
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