Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студентка Физического факультета Новосибирского государственного университета Надежда Соловова принимала участие в шестом сезоне олимпиады «Я — профессионал» по двум профилям: «Физика» и «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике», и по второму направлению стала серебряной медалисткой.

— Я участвовала в двух направлениях. По физике мне не удалось занять каких-либо призовых мест, но в финальный этап я прошла. Но я и не особо готовилась к этому направлению, т.к. было мало времени и я уделила больше внимания второму направлению, частично связанному с физикой полупроводников, которой я интересуюсь.

Мне было интересно готовиться к олимпиаде. Я считаю, что для студентов физфака кафедры физики полупроводников это направление олимпиады не покажется сложным. Однако оно позволяет обратить внимание на прикладную часть этой области. Вторая тема олимпиады связана с оптикой, а ее у нас на факультете преподают на высоком уровне, — поделилась впечатлениями студентка.

Также в рамках олимпиады Надежда приняла участие в образовательном форуме «Атомная школа» в Москве.

— Для участия в форуме достаточно пройти несложный отборочный этап и написать мотивационное письмо. Во время «Атомной школы» мы побывали в лабораториях МИФИ и на предприятиях ГК «Росатом». Мне очень понравилось участвовать в форуме олимпиады: это воодушевляющий, познавательный отдых. Мне он позволил быть более уверенной в выборе дальнейшей траектории обучения, а также познакомиться с новыми, интересными людьми. К тому же, на форумах можно найти новые связи (например, если кто-то мечтает получить стажировку или пообщаться с действующими сотрудниками), — рассказала Надежда.

Как призер соревнования девушка получит денежный приз и возможность воспользоваться карьерными предложениями от олимпиады и компаний-партнеров. Карьерными возможностями и льготами при поступлении Надежда пользоваться не будет: по ее словам, медаль по профилю «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике», к сожалению, не дает дополнительных баллов при поступлении в магистратуру НГУ на Физический факультет, а в стажировке девушка не заинтересована.

— Мне показалось, что эта олимпиада больше для поиска себя и новых возможностей, расширения своих интересов. В ней очень много различных направлений. Поэтому я бы пожелала смело принимать участие в ней и ее образовательных форумах. И, конечно, успехов в этом! — добавила Надежда Соловова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI